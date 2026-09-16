/পুজোর ভিড় সামলাতে ২০ হাজার ভলান্টিয়ার, এবার গেরুয়া পোশাকে কলকাতা পুলিস!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর আগে কলকাতা পুলিসের প্রস্তুতিতে বড় বদল। এ বছর শহরের পুজোর ভিড় সামলাতে মোতায়েন হওয়া প্রায় ২০ হাজার অস্থায়ী ভলান্টিয়ারকে গেরুয়া রঙের পোশাক পরানো হবে। এতদিনের পরিচিত সাদা-নীল পোশাকের বদলে এবার দেখা যাবে গেরুয়া ও কমলা রঙের পোশাক।লালবাজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভলান্টিয়ারদের জন্য তৈরি হচ্ছে দুই ধরনের গেরুয়া পোশাক। ১২ হাজার পোশাক হবে গাঢ় কমলা এবং ৮ হাজার হবে হালকা কমলা রঙের। পোশাক হবে ফুলহাতা ও কলারযুক্ত। সামনের দিকে সাদা রঙে থাকবে কলকাতা পুলিসের লোগো। পাশাপাশি লেখা থাকবে Kolkata Police Volunteer’। পিছনেও বড় অক্ষরে একই পরিচয় থাকবে। সঙ্গে দেওয়া হবে কমলা রঙের টুপি।
কেন এই রঙ?
পুলিসের বক্তব্য, এর পিছনে মূল কারণ সহজে চেনা। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার রাস্তা ও পুজোমণ্ডপে বিপুল ভিড় হয়। সেই ভিড়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ যাতে দূর থেকেই পুলিস ভলান্টিয়ারদের দেখতে পান, সেজন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক বেছে নেওয়া হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া শিশু, সমস্যায় পড়া দর্শনার্থী কিংবা গাড়িচালকদেরও যাতে দ্রুত সাহায্যের জন্য ভলান্টিয়ারদের কাছে পৌঁছনো যায়, সেটিও এর অন্যতম উদ্দেশ্য বলে পুলিস জানিয়েছে।
খরচ কত?
২০ হাজার পোশাক ও টুপি তৈরির জন্য মোট ৮৯ লক্ষ টাকার টেন্ডার জারি করেছে কলকাতা পুলিস। এর মধ্যে পোশাকের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা এবং টুপির জন্য ১৬ লক্ষ টাকা। টেন্ডার প্রক্রিয়ার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর বলে জানানো হয়েছে।
কোথায় থাকবেন ভলান্টিয়াররা?
পুজোর সময় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, ব্যস্ত মোড়, মেট্রো গেট এবং বড় পুজোমণ্ডপের আশপাশে তাঁদের মোতায়েন করা হবে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পথচারীদের চলাচল, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় তাঁরা পুলিসকে সাহায্য করবেন। কোনও মণ্ডপে দর্শনার্থীর চাপ বেড়ে গেলে ভিড় ছড়িয়ে দেওয়া, মণ্ডপের ভিতরে অতিরিক্ত ভিড় জমতে না দেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষকে সাহায্য করাও তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।
কারা থাকবেন এই দলে?
এই অস্থায়ী ভলান্টিয়ারদের মধ্যে NCC ক্যাডেট, স্কাউট, সিভিল ডিফেন্স কর্মী, পড়ুয়া এবং স্থানীয় সংগঠনের সদস্যরা থাকেন। পুজোর আগে তাঁদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। তাঁরা কলকাতা পুলিসের পাশাপাশি হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে কাজ করবেন। দুর্গাপুজোর সময় শহরের বিপুল ভিড় ও যানজট সামলানো পুলিসের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই নিয়মিত পুলিসবাহিনীর পাশাপাশি এই ২০ হাজার ভলান্টিয়ারও এবার কলকাতার পুজো ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন।
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