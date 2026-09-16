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পুজোর ভিড় সামলাতে ২০ হাজার ভলান্টিয়ার, এবার গেরুয়া পোশাকে কলকাতা পুলিস!

দুর্গাপুজোর ভিড় সামলাতে এবার কলকাতা পুলিসের অস্থায়ী ভলান্টিয়ারদের পোশাকে বড় বদল। প্রায় ২০ হাজার ভলান্টিয়ারকে গেরুয়া রঙের ফুলহাতা পোশাক ও কমলা টুপি দেওয়া হবে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা এবং ভিড় সামলাতে তাঁদের শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মেট্রো গেট ও বড় পুজোমণ্ডপে মোতায়েন করা হবে। পোশাক তৈরিতে মোট ৮৯ লক্ষ টাকা খরচের জন্য টেন্ডারও জারি হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:04 PM IST
পুজোর ভিড় সামলাতে ২০ হাজার ভলান্টিয়ার, এবার গেরুয়া পোশাকে কলকাতা পুলিস!
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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