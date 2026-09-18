/পুজোর বিজ্ঞাপন রাস্তায়? এবার KMC-এর NOC মাস্ট! এই দিনের আগে ব্যানার-হোর্ডিং লাগালেই বিপদ

অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজোর আগে কলকাতার রাস্তায় ব্যানার, ফ্লেক্স, হোর্ডিং কিংবা বিজ্ঞাপনের গেট বসানো নিয়ে এবার আরও কড়া হল কলকাতা পুরসভা। পুজোর বিজ্ঞাপন দিতে গেলে এবার পুরসভার No Objection Certificate নেওয়া বাধ্যতামূলক। অনুমতি ছাড়া কোনও অস্থায়ী বিজ্ঞাপন কাঠামো রাস্তায় বসানো যাবে না। কলকাতা পুরসভার তরফে পুজোর অস্থায়ী বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
কখন আবেদন করতে হবে?
পুজো কমিটিগুলিকে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত NOC-এর জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন নেওয়া হবে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট পুরসভা দফতরে। আবেদনের সময় শুধু পুজোর নাম দিলেই হবে না। বিজ্ঞাপন কোথায় বসবে, কত বড় হবে, কী ধরনের কাঠামো ব্যবহার করা হবে—এই সমস্ত তথ্যও জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাস্তা বা রাস্তার অংশ, ওয়ার্ড ও বরো নম্বর এবং বিজ্ঞাপনের কাঠামোর ধরনও আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। পুরসভার অনুমতি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটিকে একটি নির্দিষ্ট NOC/আইডি নম্বর দেওয়া হবে। সেই নম্বর বিজ্ঞাপনে এমনভাবে লিখতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে। অর্থাৎ শুধু অনুমতি নিলেই হবে না, অনুমতির পরিচয়ও বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট রাখতে হবে।
৩ অক্টোবরের আগে বিজ্ঞাপন নয়
এবার পুজোর বিজ্ঞাপন লাগানোর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে পুরসভা। ৩ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত রাস্তায় অস্থায়ী পুজোর বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা যাবে। তার আগে বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। আবার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও বিজ্ঞাপন রেখে দেওয়া যাবে না। পুরসভার নির্দেশ অনুযায়ী, বিজয়া দশমীর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্থায়ী বিজ্ঞাপন কাঠামো সরিয়ে ফেলতে হবে। এর আগে পুজো শেষ হয়ে গেলেও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মাসের পর মাস বাঁশের কাঠামো, ফ্লেক্স এবং হোর্ডিং পড়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে। পুরসভার বক্তব্য, এতে একদিকে যেমন শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়, অন্যদিকে পথচারী এবং যান চলাচলেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। গত বছর নির্ধারিত সময়ের পরে থাকা প্রায় ৩০০টি পুজোর হোর্ডিং পুরসভার কর্মীদের সরাতে হয়েছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
কোন কোন জায়গা ঢেকে বিজ্ঞাপন নয়?
নতুন নিয়মে বিজ্ঞাপনের কাঠামোর উচ্চতাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মাটি থেকে সর্বোচ্চ ২২ ফুট পর্যন্ত উচ্চতার কাঠামো করা যাবে। এর বেশি উচ্চতায় বাঁশের কাঠামো বা অন্য কোনও অস্থায়ী স্ট্রাকচার তৈরি করা যাবে না। এই নিয়ম KMC-এর ২০২৫ সালের বিজ্ঞাপন নীতিতেও রয়েছে। পুজোর বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো যাতে ঢাকা না পড়ে, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপন বসানোর সময়—
* রাস্তার নামের ফলক বা গুরুত্বপূর্ণ সাইনেজ ঢেকে দেওয়া যাবে না।
* আগে থেকে অনুমোদিত স্থায়ী হোর্ডিং ঢাকা যাবে না।
* দোকান বা কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা সাইনবোর্ড ঢেকে বিজ্ঞাপন বসানো যাবে না।
* পথচারীদের চলাচলে বাধা তৈরি করা যাবে না।
* রাস্তার আলো ঢেকে দেওয়া যাবে না।
* বাসস্ট্যান্ড বা যাত্রী ছাউনির দৃশ্যমানতা নষ্ট করা যাবে না।
* রাস্তার ডিভাইডার বা মিডিয়ান ভার্জে অস্থায়ী হোর্ডিং বসানো যাবে না।
বিজ্ঞাপনে কী কী তথ্য লেখা বাধ্যতামূলক?
বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু তথ্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। বিজ্ঞাপনে থাকতে হবে পুজো কমিটির নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পুজোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পুরসভার NOC নম্বর। ফলে রাস্তায় কোনও বিজ্ঞাপন দেখে সহজেই বোঝা যাবে সেটি কোন পুজো কমিটির এবং সেটি পুরসভার অনুমোদিত কি না। KMC-এর বিজ্ঞাপন নীতিতে অস্থায়ী পুজোর বিজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কথাও বলা হয়েছে।
কেন এত কড়া নিয়ম?
কলকাতায় দুর্গাপুজোর সময় রাস্তাঘাট, ফুটপাথ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিপুল সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেখা যায়। পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে সেই বিজ্ঞাপনের কাঠামো থেকে যায়। ফলে শহরের রাস্তায় তৈরি হয় অস্থায়ী কাঠামোর জট এবং বাড়ে দৃশ্যদূষণ। KMC-এর তরফে এমন অভিযোগও রয়েছে যে, পুজো কমিটি বা বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে বারবার কাঠামো সরানোর কথা বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুরসভার কর্মীদেরই গিয়ে সেগুলি সরাতে হয়েছে। নতুন NOC ব্যবস্থার মাধ্যমে এবার বিজ্ঞাপনের জন্য পুজো কমিটিগুলির দায়বদ্ধতা আরও স্পষ্ট করতে চাইছে পুরসভা।
নিয়ম ভাঙলে কী হতে পারে?
অনুমতি ছাড়া বিজ্ঞাপন কাঠামো বসানো হলে সেটিকে অননুমোদিত বিজ্ঞাপন হিসেবে ধরা হতে পারে। KMC-এর বিজ্ঞাপন নীতি অনুযায়ী নিয়ম না মানলে জরিমানা এবং বিজ্ঞাপন সরানোর খরচ নেওয়ার পাশাপাশি আইন অনুযায়ী পদক্ষেপও হতে পারে। ফলে এবার পুজোর আগে কলকাতার রাস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে শুধু বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে না। আগে পুরসভার নিয়ম মেনে NOC নিতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপন লাগাতে হবে এবং সময়সীমা শেষ হলে নিজেদের দায়িত্বে তা সরিয়েও ফেলতে হবে।
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