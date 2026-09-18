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পুজোর বিজ্ঞাপন রাস্তায়? এবার KMC-এর NOC মাস্ট! এই দিনের আগে ব্যানার-হোর্ডিং লাগালেই বিপদ

দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার রাস্তায় ব্যানার, ফ্লেক্স, হোর্ডিং বা বিজ্ঞাপনের গেট বসাতে গেলে এবার কলকাতা পুরসভার NOC বাধ্যতামূলক। ২০ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট দফতরে আবেদন করতে হবে পুজো কমিটিগুলিকে। ৩ অক্টোবরের আগে কোনও পুজোর বিজ্ঞাপন বসানো যাবে না এবং ২৯ অক্টোবরের মধ্যে সব অস্থায়ী বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলতে হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:47 AM IST
পুজোর বিজ্ঞাপন রাস্তায়? এবার KMC-এর NOC মাস্ট! এই দিনের আগে ব্যানার-হোর্ডিং লাগালেই বিপদ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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