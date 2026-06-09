Indranil Sen: ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'! ৪ থেকে ৫ কোটি গায়েব? প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

পিয়ালি মিত্র, অয়ন ঘোষাল: গুরুতর অভিযোগ এবার প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এক বিরাট আর্থিক জালিয়াতি, তোলাবাজি এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অভিযোগ। ইতোমধ্যেই কলকাতার বউবাজার থানা এবং পুলিস কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বমঞ্চে দুর্গাপুজোর প্রচারক তথা বিশিষ্ট ট্রাভেল কনসালটেন্ট জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।
অভিযোগপত্রে প্রাক্তন পর্যটন ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ছাড়াও তাঁর স্ত্রী তথা 'মাসআর্ট' (massArt) সংস্থার সভাপতি মধুছন্দা সেন, সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ (টালা প্রত্যয়), সহ-সভাপতি সায়ন্তন মৈত্র এবং কোষাধ্যক্ষ রাজন চট্টোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।
আসল ঘটনাটি কী?
অভিযোগকারীর দাবি, ২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর (UNESCO) 'আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-এর তালিকায় স্থান পাওয়ার পর থেকেই এই জালিয়াতির জাল বোনা শুরু হয়। ২০২২ সালের জুন মাসে অভিযুক্তরা 'মহানির্বাণ রোড মাস আর্ট সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এরপর থেকেই এই সংস্থাটি নিজেদের ইউনেস্কোর 'অফিসিয়াল পার্টনার' বা সরকারি সহযোগী হিসেবে দাবি করতে শুরু করে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।
৪,০০০ টাকার টিকিটে 'প্রিভিউ শো'-এর নামে জালিয়াতি
জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তৎকালীন পর্যটন ও সংস্কৃতি দফতরের প্রচ্ছন্ন মদতে এই চক্রটি সাধারণ মানুষের ওপর একপ্রকার তোলাবাজি শুরু করে। হাজরা রোডে অফিসযুক্ত 'মাস আর্ট' নামে এই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার আবার উত্তর কলকাতার টালা পার্কের একটি বিখ্যাত পুজোর প্রধান। এই সংস্থাটি বেআইনি ও বিভ্রান্তিকর ভাবে ইউনেস্কো এবং মাস আর্টের লোগো ব্যবহার করে বেশ কয়েক বছর ধরে পুজোর নামে ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে।
অভিযুক্তরা নিজেদের ঘনিষ্ঠ শহরের ২৪টি বাছাই করা প্রথম সারির পুজোমণ্ডপে মূল উৎসবের আগেই ঠাকুর দেখার (Preview Show) ব্যবস্থা করে। এর জন্য দর্শকদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৪,০০০ টাকা মূল্যের 'প্রিভিলেজড প্রি পুজো এনট্রি' টিকিট বিক্রি করা হয়। টিকিট বিক্রির সময় সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাগুলোকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, এই শো-গুলিতে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
কিন্তু বাস্তবে ইউনেস্কোর কোনও দলই কোনওদিন ওই মণ্ডপগুলোতে আসেনি। এই বিপুল অঙ্কের অসাধু লেনদেনের সঙ্গে সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী জড়িত বলে অভিযোগ। পুজোর টিকিট বিক্রির নাম করে কোনও বছর ৪ কোটি, আবার কোনও বছর ৫ কোটি টাকা মার্কেট থেকে তোলা হয়েছে।
গায়েব কোটি কোটি টাকার অনুদান!
কেবল টিকিটই নয়, ২০২৫ সালে এই সংস্থাটি মোটা অঙ্কের 'ডোনার পাস' বা অনুদান পাসের মাধ্যমেও বিপুল টাকা তোলে। সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছিল, এই অনুদানের টাকা পুজো কমিটিগুলোর মাধ্যমে গরিব পটশিল্পী ও কারিগরদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হবে। কিন্তু অভিযোগ, আজ পর্যন্ত এই সংস্থা কোনও আর্থিক অডিট, হিসাব বা রসিদ সাধারণের সামনে আনেনি, যার ফলে এই কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে।
কড়া ব্যবস্থার দাবি
জয়দীপ মুখোপাধ্যায় জানান, অভিযুক্তরা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তৎকালীন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এতদিন তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি। কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবের গরিমা নষ্ট করা এবং ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অপরাধে এই চক্রের বিরুদ্ধে যাতে পুলিস অবিলম্বে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেয়, সেই দাবিই জানিয়েছেন তিনি। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে অভিযোগপত্র জমা পড়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করা হচ্ছে।
ইন্দ্রনীল সেনের পালটা দাবি
রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন দাবি করলেন, যে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাকে তিনি কোনওদিন দেখেননি। তাকে তিনি চেনেন না। এই ধরনের অভিযোগ কেন করলেন তার বিরুদ্ধে এবং তার স্ত্রী এর বিরুদ্ধে সেটাও তিনি জানেন না। তবে তিনি নিজের আইনি পরামর্শদাতার সঙ্গে কথা বলবেন। তার স্ত্রী একজন পেশাগত আর্টিস্ট এবং ফোটোগ্রাফার। তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাই সেই সংসার সঙ্গে সরাসরি কথা বললে আপনারা জানতে পারবেন কি হয়েছে না হয়নি। তবে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। এই ধরনের কোনও কিছুই তিনি করেননি। কোনও পুজোর সঙ্গেও তিনি কোনওদিন যুক্ত ছিলেন না। তাহলে এই ধরনের অভিযোগ কেন তোলা হচ্ছে তিনি জানেন না।
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