Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Indranil Sen: ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজো ব্যবসা! ৪ থেকে ৫ কোটি গায়েব? প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Indranil Sen: ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'! ৪ থেকে ৫ কোটি গায়েব? প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Durga Puja scam: বেআইনি এবং বিভ্রান্তিকর ভাবে ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে শহরে দুর্গাপুজা প্রিভিউ শো প্রিভিলেজড প্রি পুজো এনট্রি টিকিট বিক্রি। দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে অবৈধ বাণিজ্য চক্র।  অসাধু লেনদেন চালানোর অভিযোগ ইন্দ্রনীল সেন ও তার সহধর্মিনীর নামে। মাস আর্ট নামে একটি সংস্থা যার অফিস হাজরা রোডে সেই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার আবার উত্তর কলকাতার টালা পার্কের একটি বিখ্যাত পুজোর কর্ণধার।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:19 AM IST
Indranil Sen: ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'! ৪ থেকে ৫ কোটি গায়েব? প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে 'দুর্গাপুজো ব্যবসা'! ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ
Durga Puja Scam54 min ago
2
Sabyasachi Dutta3 hrs ago
3
bengali news3 hrs ago
4
TMC CrisisJun 08
5
Kolkata Municipal corporationJun 08