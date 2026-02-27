Kolkata Earthquake Explained: ভয়ানক মহাভূকম্পে মাটিতে মিশবে মহানগর, ডেডলাইন দিয়েই এবার বিশেষজ্ঞদের চরম হুঁশিয়ারি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Earthquake Explained: মহাপ্রলয়ে মিশে যাবে শহর কলকাতা। পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞদের। রীতিমতো মহাবিপর্যের উৎসমুখেই বসে তিলোত্তমা

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 27, 2026, 03:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। ফিরল আতঙ্কের দিন। শুক্রবার সকাল থেকে মধ্যদুপুর পর্যন্ত একেবারে স্বাভাবিক ছন্দেই ছিল শহর। তবে ঘড়ির কাঁটা ১টা ২২ ছুঁতেই তাল কাটল। একেবারে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল কলকাতা। তিলোত্তমা রাতারাতি নেমে আসে রাজপথে! মার্কিন ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা (ইডরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার) ইএমএসসি-র (EMSC) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশের খুলনা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪। সেই ১৯৩৭ সাল থেকেই কলকাতা বারবার কেঁপেই চলেছে। কখনও কম্পনের মাত্রা গুরু, তো কখনও কম্পনের মাত্রা লঘু। পরিসংখ্যান বলছে গতবছরেই কয়েক মাসের ব্যবধনে তিনবার ভূমিকম্পের সাক্ষী থেকেছে কলকাতা। 

ভূমিকম্প নিয়ে ভুল ধারনা

এই শহরবাসীর অনেকেই মনে করেন যে, তেমন ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়তো এই শহরকে টলাতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, কলকাতা কিন্তু বেশ ভালো রকমেরই ভূমিকম্পপ্রবণ। ভারতের ভূমিকম্প মানচিত্র বা সেসমিক জোনিং ম্যাপ যদি দেখা যায়, তাহলে কলকাতার অবস্থা জোন-৩-এ। যা মোটামুটি ঝুঁকিপূর্ণ জোনের অন্তর্ভুক্ত। জোন ৪ যথেষ্ট, জোন ৫ প্রচণ্ড। জোন ১-এর অস্তিত্ব ভারতে নেই। কারণ দেশে এমন কোনও জায়গাই নেই যেখানে ভূকম্পের সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় ভূমিকম্পের মোটামুটি ঝুঁকি থাকলেও এখানকার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের কারণে এটি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ (জোন ৪) এলাকার কাছাকাছি হিসেবেই গণ্য করা হয়। 

কেন কলকাতায় লাল সতর্কতা

যেহেতু কলকাতা বেঙ্গল বেসিনের উপরেই অবস্থিত সেহেতু হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মাত্র ৫০০ কিমি দূরে অবস্থিত। ফলে হিমালয়ে বড় ভূমিকম্প হলে কলকাতায় তীব্র কম্পন অনুভূত হবে। কলকাতার নীচে পলিমাটির পুরু স্তর রয়েছে। যা ভূমিকম্পের তীব্রতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। এর পাশাপাশি মাথায় রাখতে হবে কলকাতার ভূগর্ভের সাড়ে চার কিলোমিটার নীচে রয়েছে এক চ্যুতি- 'ময়মনসিংহ-কলকাতা হিঞ্জ' বা ‘ইওসিন হিঞ্জ।’ সেখানে যে পরিমাণ সঞ্চিত শক্তি রয়েছে, তার জেরেই কলকাতায় যে কোনও দিন ৬.৫ রিখটার মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। দেখতে গেলে মহাবিপর্যের উৎসমুখেই বসে কলকাতা। কলকাতার বিভিন্ন অংশে বিশেষত সল্টলেক-রাজারহাট-নিউটাউন, ভিআইপি রোডের দু’পাশ ও ইস্টার্ন বাইপাসের দু’ধারে যেভাবে জলাশয় বুজিয়ে  কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি করা হয়েছে, তা কিন্তু যে কোনও সময়ে ডেকে আনতে পারে মহাভূমিকম্প। মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে এই শহরকে। এর সঙ্গেই দোসরের মতো জুড়েছে পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি। বিশেষজ্ঞেরা এবং ভূ-পদার্থবিদ্যার গবেষকেরা কিন্তু অনেক আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকায় বড় কোনও ভূমিকম্প হলে তা ধ্বংসলীলা চালাবে।

কলকাতায় ভূমিকম্পের ইতিহাস

১১ অক্টোবর ১৭৩৭ (গ্রেট ক্যালকাটা আর্থকোয়েক): কলকাতায়  ভূমিকম্পের ইতিহাসে সর্বাত্মক প্রভাব ছিল 'গ্রেট ক্যালকাটা আর্থকোয়েক'-এ। ৩০০০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। আধুনিক গবেষকদের মতে এটি সম্ভবত এক বিশাল ভূমিকম্পের চেয়েও বেশি ছিল। সুপার সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাসই ঘটেছিল।

১২ জুন ১৮৯৭ (শিলং মালভূমি, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ৮.১-৮.৭): কলকাতায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যার মধ্যে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল এবং অসংখ্য ভবনের আংশিক ধস নেমেছিল

১৫ জানুয়ারি ১৯৩৪ (নেপাল-বিহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ৮.১-৮.৩): শহর প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কেঁপেছিস। যার ফলে দমদম এবং হেস্টিংসের মতো এলাকায় উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত ফাটল এবং ভূমি হেলে পড়েছিল।

১৫ এপ্রিল ১৯৬৪ (সাগর দ্বীপ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ৫.২-৫.৪): কলকাতা থেকে ১০৬ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এক বিরল ভূমিকম্প। এর ফলে পুরনো এবং নতুন ভবনগুলিতেই গুরুতর ফাটল ধরে এবং প্লাস্টার খসে যায়।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ (সিকিম, এম ৬.৯): প্রায় এক মিনিট ধরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। যার ফলে বহুতল ভবনগুলিতে আতঙ্ক এবং দৃশ্যমান কম্পন দেখা দেয়।

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫: অসম ভূমিকম্প (মাত্রা ৫.৮) বিস্তারিত: আসামের উদালগুড়ি জেলায় ভূমিকম্পের পর কলকাতায় কম্পন অনুভূত হয়। মূলত উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রভাব ফেললেও, কলকাতায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

২১ নভেম্বর ২০২৫ (বাংলাদেশ, এম ৫.৭): ১৫-২০ সেকেন্ড ধরে কলকাতা জুড়ে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছিল, যার ফলে হাসপাতাল এবং অফিস খালি করতে হয়েছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশের নরসিংদীর কাছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (বঙ্গোপসাগর, এম ৫.১): বঙ্গোপসাগরে ৩৪০-৩৬০ কিলোমিটার দূরে উৎপন্ন ভূমিকম্পের পর কলকাতা এবং আশেপাশের জেলাগুলিতে ভোরে কম্পন অনুভূত হয়।

২ ডিসেম্বর ২০২৩ (বাংলাদেশ, ৫.৫ মাত্রা): কলকাতা থেকে ২৭১ কিলোমিটার দূরে একটি অগভীর ভূমিকম্পের ফলে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উল্লেখযোগ্য কম্পন দেখা দেয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

