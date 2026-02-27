Earthquake in Kolkata: মাঝদুপুরে থরথরিয়ে কাঁপল কলকাতা, টাটকা ভূমিকম্পের কেন্দ্র কোথায়?

Earthquake in Kolkata: মাঝদুপুরে থরথরিয়ে কাঁপল কলকাতা, টাটকা ভূমিকম্পের কেন্দ্র কোথায়?
Earthquake in Kolkata: মাঝদুপুরে থরথরিয়ে কাঁপল কলকাতা, ১টা ২২ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কলকাতা ছাড়াও ভূমিকম্প অনুভূত হয় দুই ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলিতেও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভূমিকম্পে কাঁপল কালকাতা। ১টা ২২ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কলকাতা ছাড়াও ভূমিকম্প অনুভূত হয় দুই ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলিতেও। আতঙ্কে ঘরবাড়ি অফিস রাস্তায় নেমেছে মানুষ। কলকাতায় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৬। জানা যাচ্ছে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশের খুলনা। খুলনায় ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৫।
আরও পড়ুন- Pakistan Afghanistan Conflict: 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা পাকিস্তানের! রণক্ষেত্র সীমান্ত, মৃত্যুমিছিল...
ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র (EMSC) এবং জাতীয় তথ্য অনুযায়ী, আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, দুপুর ১টা ২২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড নাগাদ (ভারতীয় সময়) এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। যা মাঝারি থেকে শক্তিশালী হিসেবে গণ্য করা হয়। ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশের খুলনা থেকে মাত্র ২৬ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভৌগোলিক বিচারে এর অবস্থান ২২.৭১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৩৩৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
কলকাতার কতটা কাছে কেন্দ্রস্থল? সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হলো, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি কলকাতা থেকে মাত্র ১০২ কিমি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ছিল প্রায় ৩৫ কিমি। কেন্দ্রের এতো কাছাকাছি হওয়ার কারণেই কলকাতার মানুষ অত্যন্ত তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করেছেন। বেশ কিছু পুরনো বাড়িতে ফাটল ধরার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। শুধু কলকাতা নয়, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে যথেষ্ট সময় ধরে।
আরও পড়ুন- Arijit Singh: '২০২৬ শুধু নয়, ২০২৭ সালেও সিনেমায় আমার গান শুনতে পাবেন', অবসরের পরেই বার্তা অরিজিতের…
৫.৫ মাত্রার এই কম্পনের ফলে বড় কোনো প্রাণহানির খবর এখনও মেলেনি, তবে বাংলাদেশ সীমান্তে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ‘আফটার শক’ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে জীর্ণ বাড়ি বা বহুতল থেকে নিরাপদে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)