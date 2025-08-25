English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Metro: ফ্লাইট, ট্রেনের পর এবার লাগেজ বিধি মেট্রোতেও? কত কেজি অনুমোদিত?

Kolkata Airport Metro: বিমানবন্দর মেট্রো চালু হতেই সমস্যা। যাত্রী বিমান থেকে নেমে যখন মেট্রো ধরলে তখন সেই লাগেজ নিয়ে চড়তে পারবে তো! কী কী নিয়ম রয়েছে জানেন...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 25, 2025, 05:55 PM IST
Kolkata Metro: ফ্লাইট, ট্রেনের পর এবার লাগেজ বিধি মেট্রোতেও? কত কেজি অনুমোদিত?
ফাইল ছবি

অয়ন ঘোষাল: সোমবার থেকে শহরের দুই বড় স্টেশনের পাশাপাশি বিমানবন্দরের সঙ্গে জুড়ে গেল মেট্রো (Kolkata Metro)। আর এতেই জন্ম নিল এক নতুন প্রশ্ন। বিগত ৪১ বছরের (১৯৮৪ থেকে ২০২৫) মেট্রো লাগেজ রুল কি এবার সংশোধন বা পরিবর্তন হবে? কী বলা আছে কলকাতা মেট্রো লাগেজ রুল ১৯৮৪ তে? বলা আছে, একজন যাত্রী সর্বাধিক ১০ কেজি লাগেজ নিয়ে মেট্রো সফর করতে পারবেন। লাগেজের মধ্যে থাকবে না শার্প বা ধারালো কোনও জিনিস। 

আরও পড়ুন, HC On Durga Puja 2025: ক্লাব টাকা নিয়ে হিসাব না দিলে, প্রয়োজনে অনুদান বন্ধ করে দিন: রাজ্যকে হাইকোর্ট

সমস্যা তৈরি হতে চলেছে এখানেই। বিমানে যাত্রী পিছু লাগেজ বহনের অনুমতি ১৫ কেজি। সঙ্গে ৭ কেজি ওজনের হ্যান্ড ব্যাগ কেবিনের ভিতর বহন করতে পারেন যাত্রী। অর্থাৎ একজন যাত্রী সবমিলিয়ে বিমানে বহন করতে পারেন ২২ কেজি সামগ্রী। এর থেকেও বেশি ওজন বহন করা যায়। তার জন্য যাত্রীকে কেজি প্রতি গড়ে ৫০ থেকে ২৫০ টাকা (কতটা বেশি ওজন তার ওপর নির্ভরশীল) দিতে হয়। সেই যাত্রী বিমান থেকে নেমে যখন মেট্রো ধরবেন তখন এই লাগেজ তিনি রাখবেন কোথায়? অতিরিক্ত লাগেজ বহনের জন্য ১০ কেজি অনুমোদিত মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাকে কি ট্রেনে উঠতে দেওয়া হবে না? 

বিমানে তবু লাগেজের একটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রা আছে। মেট্রো জুড়ে গিয়েছে হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনের সঙ্গে। সেখানে তো লাগেজের কোনও পারমিসিবল লিমিট নেই। অনেকেই বিপুল পরিমাণ লাগেজ নিয়ে ট্রেনে সফর করেন। লাগেজ বেশি থাকায় অনেকে বিমানের বদলে ট্রেনকে বেছে নেন। সেই সমস্ত যাত্রী এবার গণ হারে মেট্রোয় উঠবেন। গ্রিন লাইন বা ইয়েলো লাইন অর্থাৎ হাওড়া শিয়ালদহ বিমানবন্দর কানেকটিং লাইনে যে রেক চলছে তার সিটের নিচে লাগেজ রাখার জায়গা নেই। কামরার মধ্যেও ভিড়ে ঠাসা অবস্থায় লাগেজ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে যাত্রীকে। বাকিদের সঙ্গে লাগেজ বহনকারী যাত্রীর বচসা হতে পারে। 

কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, আট রেকের গাড়িতে আলাদা করে লাগেজ রাখার ব্যবস্থা নিয়ে এখনই মেট্রো কর্তৃপক্ষের আলাদা কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। আর লাগেজের জন্য আলাদা করে ভাড়া নিয়েও এখনই কর্তৃপক্ষ কিছু ভাবছেন না। কিন্তু পাশাপাশি তারা জানাচ্ছেন, এক যাত্রীর লাগেজের কারণে বাকি যাত্রীদের যাতায়াতে কোনও রকম সমস্যা হোক, তা কর্তৃপক্ষ কখনওই চাইবেন না। তবে এটাও ঠিক, যাঁরা ফ্লাইট ধরেন, তাঁদের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ওজনের লাগেজ রাখতে হয়। তাই ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন বা ইয়েলো লাইন— কোথাওই লাগেজ সংক্রান্ত কোনও নয়া বিধির জালে এখনই পড়তে হবে না যাত্রীদের।

কিন্তু দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদের লাগেজ নিয়ে কি হবে? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগ বিভাগের এক আধিকারিক জি ২৪ ঘণ্টাকে জানিয়েছেন, আপাতত লাগেজ রুল বদল নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত লাগেজের জন্য এক্ষুনি কোনো যাত্রীকে আটকানো বা জরিমানা করার পথেও মেট্রো আপাতত হাঁটবে না সেকথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

আরও পড়ুন, Beleghata Murder: পঞ্চসায়রের পর বেলেঘাটা! দরজা খুলতেই মাটিতে পড়ে নন্দিতা, মুখে র*ক্ত... ছেলেই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
kolkata metroeast west metroHowrahsealdahmetro serviceAirport Metro
পরবর্তী
খবর

Auto Vs Rickshaw: অটো VS রিকশা! যাত্রী নেওয়ার লড়াইয়ের দামামা দমদমে, চালক কিডন্যাপড...পথে যাত্রীরা....
.

পরবর্তী খবর

Greater Noida Dowry Murder Case: পণের জন্য স্ত্রীকে জ্যা*ন্ত জ্বা*লাল! পুলিসি এনকাউন্টারে বর...