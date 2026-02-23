Urbana Complex Fire Incident: WATCH VDO: চারিদিকে ধোঁয়া, অন্ধকার, বন্ধ লিফট! ভয়াবহ আগুনের কবলে অভিনেত্রী পায়েল-লহমাদের আবাসন, কোনওক্রমে...

Urbana Complex Fire Incident: WATCH VDO: চারিদিকে ধোঁয়া, অন্ধকার, বন্ধ লিফট! ভয়াবহ আগুনের কবলে অভিনেত্রী পায়েল-লহমাদের আবাসন, কোনওক্রমে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুর এলাকার অভিজাত আবাসন ‘আরবানা কমপ্লেক্স’-এ সোমবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। আবাসনের একটি টাওয়ারের পাঁচতলা থেকে আচমকা আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসিকরা। উল্লেখ্য, এই আবাসনটি টলিউডের একাধিক প্রথম সারির তারকাদের ঠিকানা হওয়ায় ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।
ঘটনার বিবরণ ও উদ্ধারকাজ
সোমবার সকাল আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ আনন্দপুরের নাজিরাবাদ সংলগ্ন ‘আরবানা কমপ্লেক্স’-এর ৪ নম্বর টাওয়ারের (মতান্তরে ৮ নম্বর টাওয়ার) পাঁচতলায় প্রথম আগুনের শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া করিডর ও ওপরের তলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে আবাসন ছেড়ে হুড়মুড়িয়ে নিচে নেমে আসেন শয়ে শয়ে আবাসিক।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে দমকল আসার আগেই আবাসনের নিজস্ব অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আবাসনের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে দমকল কর্মীরা এসে সম্পূর্ণভাবে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) থেকে শর্ট সার্কিটের ফলেই এই বিপত্তি।
আতঙ্কে টলি-তারকারা
‘আরবানা’ কমপ্লেক্সটি টলিউডের ভিভিআইপি জোন হিসেবে পরিচিত। এখানে সাংসদ-অভিনেতা দেব, রাজ চক্রবর্তী, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তারকারা বসবাস করেন। যে টাওয়ারটিতে আগুন লেগেছিল, সেখানে থাকেন অভিনেত্রী পায়েল সরকার ও লহমা ভট্টাচার্য।
ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অভিনেত্রী পায়েল সরকার জানান, “রান্নাঘরের বাইরে প্রচুর ধোঁয়া দেখে রান্নার দিদি আমাকে ডাকেন। বিষয়টি বুঝে দ্রুত নিচে নেমে আসি। এলাকাটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিকই, তবে বড় কোনো বিপদ হয়নি।”
অন্যদিকে, ৩০ তলার বাসিন্দা অভিনেত্রী লহমা ভট্টাচার্য জানান তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন, 'মা-বাবাকে নিয়ে অত উঁচু থেকে নিচে নামতে সময় লাগে। করিডর ধোঁয়ায় এমনভাবে ঢেকে গিয়েছিল যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। চারদিকে শুধু কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছিল। অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।'
নাজিরাবাদের ক্ষত ও ফিরতি আতঙ্ক
এই অগ্নিকাণ্ড স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে পুরোনো এক ভয়াবহ স্মৃতিকে উসকে দিয়েছে। গত ২৬শে জানুয়ারি আরবানার ঠিক পিছনেই নাজিরাবাদ এলাকার দুটি গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন লেগেছিল। সেই ঘটনায় আগুনে ঝলসে ৩০ জনেরও বেশি কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার ক্ষত এখনও দগদগে। নাজিরাবাদের সেই মৃত্যুমিছিলের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের পাশের এই অভিজাত আবাসনে আগুনের ঘটনায় নাজিরাবাদ ও আনন্দপুর এলাকায় নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান
আশার কথা এই যে, এই অগ্নিকাণ্ডে কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি। আবাসনের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সময়মতো কাজ করায় এবং বাসিন্দারা দ্রুত ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে যে ফ্ল্যাটটিতে আগুন লেগেছিল এবং তার আশেপাশের অংশ ধোঁয়ায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দমকলের পক্ষ থেকে বর্তমানে কুলিং প্রসেস চালানো হচ্ছে এবং আগুনের সঠিক উৎস নিশ্চিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
বহুতল নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
কয়েক দিন আগেই টালিগঞ্জের একটি বহুতলে আগুনের ঘটনা ঘটেছিল। তারপর আবারও আরবানার মতো অত্যাধুনিক ও সুরক্ষিত বলে পরিচিত আবাসনে এই দুর্ঘটনা বহুতলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে এসির শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড রুখতে রক্ষণাবেক্ষণ কতটা সঠিক হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এ যাত্রায় তৎপরতা ও দ্রুত পদক্ষেপের কারণেই এক বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।
