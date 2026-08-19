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২০০-রও বেশি মৃত্যুর 'পোড়া দাগ' শরীরে নিয়ে 'জতুগৃহ' কলকাতা যেন 'মৃত্যুপুরী'!

Kolkata Fire: টাইমলাইন-ই বলে দিচ্ছে কলকাতার 'আগুন' ইতিহাস খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। বার বার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে শহরের বুকে। প্রাণহানি ঘটেছে। তবুও যেন হুঁশ ফেরেনি কর্তৃপক্ষের। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা হোটেলে কী ভয়ংকর রকম অব্যবস্থা, সেই ভিডিয়ো দেখলে আঁতকে উঠতে হয়!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:07 PM IST
২০০-রও বেশি মৃত্যুর 'পোড়া দাগ' শরীরে নিয়ে 'জতুগৃহ' কলকাতা যেন 'মৃত্যুপুরী'!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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