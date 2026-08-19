২০০-রও বেশি মৃত্যুর 'পোড়া দাগ' শরীরে নিয়ে 'জতুগৃহ' কলকাতা যেন 'মৃত্যুপুরী'!

রণয় তেওয়ারি: ফের অগ্নিকাণ্ড। ফের কলকাতা। 'জতুগৃহ' কলকাতা যেন 'মৃত্যুপুরী'! গত ১৮ বছরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণহানির একাধিক ঘটনা ঘটেছে তিলোত্তমা কলকাতায়। চলুন একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কলকাতার সেই 'আগুন' ইতিহাস-
২০০৮ সালের ১১ জানুয়ারি- বড়বাজারের নন্দরাম মার্কেটে আগুন। কয়েক হাজার দোকান আগুনে পুড়ে ছাই। আগুন নেভাতে প্রায় ১০০ঘন্টা লেগে যায় দমকলের।
২০১০ সালের ২৩ মার্চ - পার্ক স্ট্রিটের স্টিফেন কোর্টে আগুন লাগে। ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪৩ জনের। আহত হন ২০ জন।
২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর - ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে আগুন লাগে। মৃত্যু হয় ৯০ জনের।
২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি - শিয়ালদার সূর্য সেন মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন। দমকলের ৩০টিরও বেশি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় মৃত্যু হয় ২১ জনের। আহত হন ৫০জন।
২০২১ সালের ৮ মার্চ - স্ট্যান্ড রোডের পূর্ব রেলের নিউ কয়লাঘাটের বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ আগুন লাগে। ৪ জন দমকল কর্মী সহ মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়। প্রাণ হারান রেলের ডেপুটি চিফ কমারশিয়াল ম্যানেজার পার্থ সারথি মন্ডল, পুলিস আধিকারিক অমিত ভাওয়াল। আহত হন বেশ কয়েকজন।
২০২২ সালের ১২ মার্চ - নিউমার্কেট থানা এলাকার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে আগুন লেগে মৃত্যু হয় সামিমাতুল আরস নামে বছর ৬০-এর এক বাংলাদেশি নাগরিক মহিলার। গুরুতর জখম হন মেহেবুব আলম নামে বছর ৪২-এর অপর এক বাংলাদেশি নাগরিক।
২০২৫ সালের ২০ এপ্রিল - জোড়াবাগান থানা এলাকার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে একটি কাপড়ের গুদামে আগুন লাগে। কিষাণ লাল উপাধ্যায় (৫৮) ও সুনীল কুমার শর্মা (৪৮) নামে দুজনের মৃত্যু হয়। এছাড়া আহত হন আরও দুজন। ১৫টি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল - বড়বাজারের ঋতু রাজ হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন প্রায় ১৩জন।
২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি - আনন্দপুরের নাজিরাবাদে খাবার ডেলিভারি সংস্থার কারখানায় ভয়াবহ আগুন। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের ডেকরেটোর্সের গোডাউনেও। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৫ ঘন্টারও বেশি সময়ে লেগে যায়। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় মোট ২৭ জনের।
এই টাইমলাইন-ই বলে দিচ্ছে কলকাতার 'আগুন' ইতিহাস খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। বার বার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে শহরের বুকে। প্রাণহানিও ঘটেছে। তবুও যেন হুঁশ ফেরেনি কর্তৃপক্ষের। প্রশাসনের কড়া নির্দেশিকাকে চোখে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই চলেছে বেনিয়ম। যার পরিণতি আজকে মির্জা গালিব স্ট্রিটে 'শিখা ইন' হোটেলে ফের ৯ জনের মৃত্যু। দেখুন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা হোটেলে কী ভয়ংকর রকম অব্যবস্থা-
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