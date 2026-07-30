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সিলিন্ডার বুকিং ঝক্কির দিন শেষ! এবার ঘরে ঘরে পাইপলাইনেই রান্নার গ্যাস! সল্টলেকে খুলছে শহরের প্রথম CNG স্টেশন

Kolkata pipeline cooking gas: সল্টলেকে চালু হচ্ছে ২৪ ঘণ্টার সিএনজি স্টেশন। প্রায় ২৬ হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে পাইপলাইনের রান্নার গ্যাস। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:47 PM IST
সিলিন্ডার বুকিং ঝক্কির দিন শেষ! এবার ঘরে ঘরে পাইপলাইনেই রান্নার গ্যাস! সল্টলেকে খুলছে শহরের প্রথম CNG স্টেশন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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