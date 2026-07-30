/সিলিন্ডার বুকিং ঝক্কির দিন শেষ! এবার ঘরে ঘরে পাইপলাইনেই রান্নার গ্যাস! সল্টলেকে খুলছে শহরের প্রথম CNG স্টেশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতায় এবার রান্না করতে আর লাগবে না গ্যাস সিলিন্ডার! পাইপের গ্যাসেই হবে রান্না। চলতি বছর পুজোর আগেই সল্টলেকে চালু হয়ে যাচ্ছে CNG স্টেশন। যা কিনা বদলে দেবে শহরের জ্বালানি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ছবিটা। শহরের জ্বালানি ব্যবস্থায় আনবে বড়সড় পরিবর্তন। সিলিন্ডারের গ্যাসে নয়, ভবিষ্যতে পাইপের গ্যাসেই হবে রান্না।
দু'বছরের মধ্যে শহরের রান্নাঘরে পৌঁছে যাবে পাইপবাহিত গ্যাস। কলকাতার মধ্যে প্রথম সল্টলেকেই রান্নার জন্য মিলবে পাইপের গ্যাস। ২ মাসের মধ্যেই সল্টলেকে চালু হচ্ছে ২৪ ঘণ্টার সিএনজি স্টেশন। কলকাতায় এই প্রথম CNG স্টেশন। ইন্দিরা ভবন ও সেচ ভবনের মাঝে FF ব্লকে এই CNG গ্যাস স্টেশন তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। বলা যায়, একবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে কাজ।
ফলে শুধু CNG চালিত গাড়ি নয়, ২ বছরের মধ্যে কলকাতায় প্রথম সল্টলেকের সেক্টর ১, ২ ও ৩-এর প্রায় ২৬ হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে পাইপলাইনের গ্যাস। এমনটাই আশা। হেঁশেলকে তখন আর সিলিন্ডার বুকিং ও ডেলিভারির উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে যাবে একেবারে সোজা হেঁশেলে।
বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের তরফে বলা হয়েছে, কলকাতার সল্টলেককে অগ্রাধিকার দিয়েই এই প্রকল্পের রূপায়ণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্প শহরের জ্বালানি ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনবে। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিধাননগর পুরনিগমের ২৯ থেকে ৪০ নম্বর ওয়ার্ড, মানে সল্টলেকের সেক্টর ১, ২ ও ৩-এর বাসিন্দাদের ধাপে ধাপে এই পাইপলাইনের গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে।
ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজও এগিয়েছে। ২ বছরের মধ্যে বাকি পাইপলাইনও বসে যাবে। অধিকাংশ পরিবার এই পরিষেবার আওতায় চলে আসবে বলে আশাবাদী সংস্থা। তবে কলকাতা এয়ারপোর্ট অথরিটির অনুমতি না মেলায় বিমানবন্দরের এক নম্বর গেট সংলগ্ন ৩ কিলোমিটার এলাকায় পাইপলাইন বসানো সম্ভব হয়নি এখনও। সেই বাধা কেটে গেলেই তরতরিয়ে এগোবে কাজ।
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