/বিগ ব্রেক! ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে হাইকোর্টের বড় নির্দেশ, কোথায় সভা করবে কালীঘাট শিবির?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আগামী ২১ জুলাইয়ের মহাসমাবেশ নিয়ে বড়সড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। জনস্বার্থ ও শহরের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া হাউজের বদলে এবার ভিক্টোরিয়া প্ল্যানেটোরিয়াম (বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম) চত্বরে ২১ জুলাইয়ের সভা করতে হবে কালীঘাট শিবিরকে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে এই সভার জনসমাগমে কড়া লক্ষণরেখা টেনে দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এই সভায় আড়াই হাজার জনের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না।
পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এড়াতে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩.৩০ মিনিটের মধ্যে পুরো সভা শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সভাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিস মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আগামী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর পুলিসের কাছে জমা দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
এই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সভাস্থল নিয়ে একাধিক যুক্তি ও বিকল্প জায়গার কথা তুলে ধরা হয়। রাজ্যের আইনজীবীরা জানান, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে ৫০০ জনের বেশি মানুষ জড়ো হলেই তীব্র যানজট ও সমস্যার সৃষ্টি হবে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, যদি ২,০০০ মানুষের জমায়েত হয় তবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সভা করলে কোনও সমস্যা নেই। আর যদি লোকসংখ্যা ১০ হাজার পার করে, তবে উদ্যোক্তাদের ব্রিগেডে সভা করা উচিত। অন্যদিকে, পাল্টা সওয়াল জবাবে উদ্যোক্তাদের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে একটি নির্দিষ্ট রাস্তা ব্যবহার করেই তাঁরা এই সভা করবেন।
আদালতে অনুমতি না পাওয়ার ক্ষোভ উগরে দিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যাঁরা পরে আবেদন করলেন, তাঁদের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অনুমতি দেওয়া হল। আমাদের দেওয়া হলো শহীদ মিনার। দেখে মনে হচ্ছে প্রশাসন আমাদের অনুমতি দিতেই চায় না।' সেই সঙ্গে নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি আরও দাবি করেন, এর আগে হাজরা মোড়ে যেভাবে মহিলাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তারপর তাঁদের এই সভার জন্য বাড়তি সুরক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে।
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