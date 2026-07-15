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বিগ ব্রেক! ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে হাইকোর্টের বড় নির্দেশ, কোথায় সভা করবে কালীঘাট শিবির?

21 July TMC Martyrs Day: 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 15, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:53 PM IST
বিগ ব্রেক! ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে হাইকোর্টের বড় নির্দেশ, কোথায় সভা করবে কালীঘাট শিবির?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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