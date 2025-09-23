English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cloudburst in Kolkata: চোখ রাঙাচ্ছে আরও এক ভয়ংকর নিম্নচাপ! নতুন করে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের ঘোরতর আশঙ্কা...পুজোয়...

Kolkata Heavy Rainfall: দক্ষিণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলের উপর একটি নিম্নচাপ রয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর আরও এক নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 23, 2025, 02:50 PM IST
Cloudburst in Kolkata: চোখ রাঙাচ্ছে আরও এক ভয়ংকর নিম্নচাপ! নতুন করে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের ঘোরতর আশঙ্কা...পুজোয়...

রাজীব চক্রবর্তী: মঙ্গলবারের একটি প্রেস রিলিজ ভয়-ধরানো কথাই বলছে (Press Release 23rd September)। এখনও দিগন্তে একটি নিম্নচাপ (A Low pressure area) রয়েছে। রয়েছে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে (coastal areas of Gangetic West Bengal)। রয়েছে সন্নিহিত ওডিশা ও উত্তপশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর (adjoining north Odisha & northwest Bay of Bengal)। যেটি আছে সেটি ছাড়াও আর একটি নতুন নিম্নচাপও চোখ রাঙাচ্ছে উত্তপশ্চিম ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর (fresh low-pressure area likely to form over northwest & adjoining central Bay of Bengal)। কবে নাগাদ? সেটিই লাখটাকার প্রশ্ন। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Brain-Eating Amoeba: কী করে বুঝবেন আপনি ব্রেন-ইটিং অ্যামিবার খপ্পরে পড়েছেন? কীভাবে করাবেন চিকিৎসা? মাথায় ভয়ংকর বিষবোমা ফাটার আগেই...

দুদিন পরেই ফের

মোটামুটি ২৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে। আবারও ভয়ংকর এক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে চলেছে কলকাতা মহানগরী। বলাই হয়েছে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে এর জেরে। মোটামুটি ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এটা। শুধু গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই নয়,অন্ধ্রউপকূল  ও তেলঙ্গানাতেও হবে ভারী বৃষ্টিপাত। ওদিকে কোঙ্কন গোয়া মধ্য মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও
হবে বৃষ্টি। মানে, মোটামুটি ভারতজুড়ে দুর্যোগ।

আরও এক নতুন নিম্নচাপ 

দক্ষিণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলের উপর একটি নিম্নচাপ রয়েছে। এছাড়া, ২৫ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি সময়ে উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর আরও একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও পড়ুন: H-1B Visa Explained: কতটা সর্বনাশ হল ভারতীয়দের? H-1B ভিসার সমস্ত গোপন রহস্য জানলে স্রেফ থ হয়ে যাবেন? জানুন, আসল তথ্য...

ভারত জুড়ে দুর্যোগ

এই নিম্নচাপগুলির প্রভাবে, আজ, ২৩ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ওড়িশায় ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ২৫ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোঙ্কণ ও গোয়া এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাট এলাকাতেও নতুন করে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৭৮, ১৯৮৬, ২০২৫

গত প্রায় চার দশকে সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুরে একদিনে এত বৃষ্টি হয়নি।  এত বৃষ্টি সেপ্টেম্বরের কলকাতা দেখেছিল ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালে। ১৯৭৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ৩৭০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল আলিপুরে এবং ১৯৮৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বৃষ্টি হয়েছিল ২৬০ মিমি।  আর এবার গত ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টি ২৫১.৪ মিমি!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Cloudburst in KolkataKolkata heavy rainfallkolkata weather newskolkata rainskolkata news todayKolkata Weather UpdatesBengal Weatherwest bengal weather23rd September Press Releaselow pressure area
পরবর্তী
খবর

West Bengal School-College Puja Holiday: উত্‍সবের মুখেই দুর্যোগ! তৃতীয়া থেকেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

.

পরবর্তী খবর

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match: অভিষেকের ভয়ংকর তাণ্ডবে পাকিস্তানকে ধুয়ে ফাইনা...