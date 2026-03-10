Saradha Scam: ১২ বছর পর, সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে বিরাট নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
Kolkata High Court big order on Saradha Scam: ১২ বছর পর এবার সারদা কেলেঙ্কারির বিস্তারিত তথ্য, নথি ও আর্থিক হিসেব নিকেষ প্রকাশ্যে আসতে চলেছে। রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে সারদা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত শ্যামল সেন কমিশনের যাবতীয় বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রকাশ্যে আসবে।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে বিরাট নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের! সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে রাজ্যের গঠিত বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশনের আর্থিক হিসেব নিকেষ সহ যাবতীয় রিপোর্ট এবার নিজেই প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ওই কমিটি বন্ধের প্রায় ১২ বছর পর এবার সারদা কেলেঙ্কারির বিস্তারিত তথ্য, নথি ও আর্থিক হিসেব নিকেষ প্রকাশ্যে আসতে চলেছে।
প্রায় এক দশক আগে বিচারপতি সেন কমিশন, রাজ্যের ঘোষিত ৫০০ কোটির তহবিল থেকে প্রায় ২২৫ কোটি টাকা ফেরত দেয় আমানতকারীদের। সেই কমিশন রাজ্য বন্ধ করার পর, তহবিলে থাকা টাকা ও যাবতীয় হিসেব নিকেষ কমিশন রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তার প্রতিলিপি জমা পড়ে হাইকোর্টের কাছেও। কিন্তু তারপরে আর সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেনি হাইকোর্ট। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার জন্য মামলাও হয়েছিল। কিন্তু এই এক দশকে তা সামনে আনা হয়নি। এবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের হাতে থাকা ওই রিপোর্ট মামলার সব পক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দিল।
আমানতকারীদের আইনজীবী শুভাশীষ চক্রবর্তী ও অরিন্দম দাস বলেন, এতদিনে ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে সারদা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত শ্যামল সেন কমিশনের যাবতীয় বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রকাশ্যে আসবে। সেই ক্ষেত্রে নতুন করে এই রিপোর্ট নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে চিটফান্ডের মামলাগুলিতে সিবিআই ও ইডি-র আইনজীবী না থাকা নিয়ে।
বিচারপতি ভরদ্বাজের ক্ষোভ,"চিটফান্ডের যাবতীয় কোম্পানির তদন্ত এই দুই সংস্থার হাতে। এদের যাবতীয় হিসেবের নথিও এই দুই সংস্থার কাছে। অথচ লক্ষ্য করছি, ৯০ শতাংশ চিটফান্ডের মামলায় এই দুই এজেন্সির আইনজীবী গরহাজির থাকছেন।" কেন্দ্রের এক আইনজীবীকে সতর্ক করে আদালতের রীতিমতো কঠোর নির্দেশ, "এই গরহাজিরা নিয়ে ASG-কে জানান। এরপর এই ভাবে চললে, আমি পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব।"
