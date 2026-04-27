  Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় আপডেট

Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় আপডেট

Election Commission Bike Restriction: প্রথম দফার ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরে আদালতে কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, একজন নাগরিকের অধিকার খর্ব করতে পারেন না। বিহার এবং আসামের ক্ষেত্রেও কি একই বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন? 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 27, 2026, 02:41 PM IST
Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় আপডেট
কমিশনের বাইক নিষেধাজ্ঞায় সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশে বদল

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বাইক নিষেধাজ্ঞায় সামান্য বদল। বাইকের বিধিনিষেধ নিয়ে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশে সামান্য পরিবর্তন আনল ডিভিশন বেঞ্চ। আজ থেকেই বাইক মিছিল ও একাধিক বাইক নিয়ে চলাফেরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ। 

আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, একজন নাগরিকের অধিকার খর্ব করতে পারেন না। বিহার এবং আসামের ক্ষেত্রেও কি একই বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন? যদি সেখানে করে থাকেন তাহলে আমি এখানেও করার অনুমতি দেব। পাশাপাশি, ডিভিশন বেঞ্চেরও স্পষ্ট প্রশ্ন, গাড়ির ক্ষেত্রে কেন বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না? প্রসঙ্গত,  বাইক নিয়ে সিঙ্গেল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় নির্বাচন কমিশন। সেই মামলাতেই এই নির্দেশ। 

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এদিন ফের হাইকোর্টে ওঠে বাইক মামলা। বাইক বাহিনীর দাপট রুখতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় কমিশন। সেখানে একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবারে বাইক বাহিনীর দাপটের ভিডিয়ো দেখিয়ে মামলা করে কমিশন। পুলিস অবজারভারকেও আদালতে আনা হয়।  

উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। কমিশনরে সেই নির্দেশকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক হয়। তারপরই ভোটের তিনদিন আগে থেকে কমিশনের বাইক বন্ধ করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। ভোটে বাইক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সেই মামলায় কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন। কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। 

বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের কড়া মন্তব্য ছিল, 'এই ভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না।' বিস্ফোরক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও প্রশ্ন তোলেন,"আপনাদের কর্তৃপক্ষ কেন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে না? দুদিন আগে থেকে ইমারজেন্সি ঘোষণা করে ভোট করাক। তাহলে মানতে হবে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ!" 

ক্ষোভের সঙ্গে বিচারপতি বলেন,"আপনারা কেন আপনাদের কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পারছেন না? তাহলে গাড়িও বন্ধন করে দিন। তাতেও তো লোকজন বম্ব, আর্মস নিয়ে গিয়ে গোলমাল পাকাতে পারে। আবারও বলছি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ঢাকতে এটা করা হচ্ছে। অন্য রাজ্যে কোথায় কোথায় এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, দেখান।"

বিচারপতির বক্তব্য ছিল, "২৪ ঘণ্টার জন্য হলেও মানা যায়। এখানে ৭২ ঘণ্টার বেশি! আপনাদের পুলিশ প্রশাসন আছে, সিসিটিভি আছে, তাহলে এইগুলোর দরকার কি? সব বন্ধ করে দিন। কিসের ভিত্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা? নজির কোথায়? রেফারেন্স দিন। অযৌক্তিকভাবে এতদিন ধরে সব কিছু থামিয়ে রাখার চেষ্টা।" সবমিলিয়ে বাংলায় ভোটের প্রথম দফার দিনই বাইক বন্ধের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিচারপতির কড়া প্রশ্নের মুখে পড়েছিল কমিশন। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

