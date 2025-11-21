Kolkata High Court: সুরক্ষা ছাড়াই ম্যানহোল পরিষ্কারে নেমে মৃত-আহত ৭! ক্ষতিপূরণের 'বড়' নির্দেশ হাইকোর্টের...
Kolkata High Court Order in Manhole Cleaning Case: ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রিজেন্ট পার্ক থানার কুঁদঘাটে ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ৩ জন গুরুতর আহত হন।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ম্যানহোল মামলায় (Manhole Case) বড় রায় কলকাতা হাইকোর্টেরn (Kolkata High Court)। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আদালতের। দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। তৈরি করতে হবে কমিটি। স্পষ্ট জানিয়ে দিল আদালত।
২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রিজেন্ট পার্ক থানার কুঁদঘাটে ম্যানহোল পরিষ্কার (Manhole Cleaning) করতে গিয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ৩ জন গুরুতর আহত হয়। ন্যূনতম সুরক্ষা ছাড়া ওই কর্মীদেরকে ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নামানো হয়েছি বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগেই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। এও অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ন্যূনতম কোনও সুরক্ষা ছাড়া কর্মীদের ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নামানো ২০১৩ সালের আইনের পরিপন্থী।
এদিন ওই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালি চ্যাটার্জি দাসের বেঞ্চ মোট ৫টি নির্দেশ দেয়। যেখানে বলা হয়েছে, যে ৪ জনের মৃত্যু হয়, সেই ক্ষতিগ্রস্ত ৪টি পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আহতদেরও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩ মাসের মধ্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
একইসঙ্গে হাইকোর্ট বলে, এই ধরণের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তারজন্য সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী কমিটি তৈরি করতে হবে। আদালতের এই নির্দেশ কার্যকরী করে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার জেনারেলের কাছে কলকাতা পুরসভাকে রিপোর্ট দাখিলও করতে হবে।
আরও পড়ুন, SIR In Bengal: বাংলায় SIR-এর ভাগ্যে কী? 'সুপ্রিম' নির্দেশে বাংলায় কি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যাবে বিতর্কের এসআইআর?
আরও পড়ুন, 8th Pay Commission Big Update: ৯ নতুন বিষয়ে মিলবে টাকা, অষ্টম পে কমিশনে ন্যূনতম বেতন ফর্মুলায় আমূল বদল! বড় খবরের বড় আপডেট!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)