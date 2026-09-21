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গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির বেআইনি ব্য়বসা বন্ধে কড়া হাইকোর্ট! আগামী রবিবার থেকেই...

Galiff Street Pet Market:  কলকাতা পুলিশ, শুল্ক দফতর ও রাজ্যের মুখ্য বন সংরক্ষককে কার্যকর পদক্ষের করার নির্দেশ দিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভিঠলরাও ঘুগে এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।  ৬ অক্টোবর ফের শুনানির সম্ভাবনা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 21, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:43 PM IST
গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির বেআইনি ব্য়বসা বন্ধে কড়া হাইকোর্ট! আগামী রবিবার থেকেই...
Image Credit: গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখিদের বেআইনি ব্য়বসা বন্ধে কড়া হাইকোর্ট!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির বেআইনি ব্য়বসা বন্ধে কড়া হাইকোর্ট! আগামী রবিবার থেকেই...
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