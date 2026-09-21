/গ্যালিফ স্ট্রিটে পশুপাখির বেআইনি ব্য়বসা বন্ধে কড়া হাইকোর্ট! আগামী রবিবার থেকেই...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিটে পাখি, পোষ্য, মাছ, গাছ ও অন্যান্য প্রাণীর বেআইনি বিক্রি ও ব্যবসা বন্ধে কড়া কলকাতা কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা পুলিশ, শুল্ক দফতর ও রাজ্যের মুখ্য বন সংরক্ষককে কার্যকর পদক্ষের করার নির্দেশ দিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভিঠলরাও ঘুগে এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। ৬ অক্টোবর ফের শুনানির সম্ভাবনা।
গ্যালিফ স্ট্রিটে ঐতিহ্যবাহী পশুহাট। কিন্তু সেই হাটেই অবাধে চলছে নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণী ও পাখি কেনাবেচা! স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে। শুনানিতে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, গ্যালিফ স্ট্রিটে প্রতি রবিবার পোষ্য, বিড়াল, উভচর প্রাণী, গাছ, মাছ ও পাখি অবৈধভাবে বিক্রি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। হাইকোর্টে বেআইনি বিক্রির বন্ধে নির্দেশ জারির আবেদন জানান সিনিয়র আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়। সওয়াল করেন, গ্যালিফ স্ট্রিটের অবৈধ কার্যকলাপ 'সকলেরই জানা'।
শুল্ক দফতরের তরফে আদালতে আশ্বস্ত করা হয় যে, তারা সক্রিয় থাকবে এবং তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকা নিষিদ্ধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে গ্যালিফ স্ট্রিটের অভিযুক্ত অবৈধ বিক্রিও রয়েছে। সওয়াল-জবাব শেষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, কলকাতা পুলিশকে, আগামী রবিবার থেকেই যাতে ওই বাজারে কোনও বেআইনি ব্যবসা না চলে, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিতে হবে কলকাতা পুলিশকে, বিশেষ করে উত্তর কলকাতা ও গ্যালিফ স্ট্রিটের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের।
হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই নির্দেশ শুধু বিপন্ন পাখির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, 'পোষ্য, মাছ, গাছ ইত্যাদি'র বেআইনি বিক্রির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আরও নির্দেশ, অবৈধ ব্যবসাকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শুল্ক দফতর এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক যেন তাদের আধিকারিকদের সাদা পোশাকে বা ছদ্মবেশে ওই বাজারগুলিতে পাঠান।
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