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Calcutta High Court: গ্রেফতারির পর কেন অভিযুক্তের কোমরে দড়ি? রাজ্যের কাছে এবার রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

Calcutta High Court:  সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে আদালতে। অভিযোগ দায়ের করে তদন্তে মানবাধিকার কমিশনও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:23 PM IST
Calcutta High Court: গ্রেফতারির পর কেন অভিযুক্তের কোমরে দড়ি? রাজ্যের কাছে এবার রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
Image Credit: রাজ্য়ের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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