/Calcutta High Court: গ্রেফতারির পর কেন অভিযুক্তের কোমরে দড়ি? রাজ্যের কাছে এবার রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রেফতারির পর অভিযুক্তের কোমরে কেন দড়ি পরানো হচ্ছে? রাজ্য়ের কাছে এবার রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ৪ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে আদালতে। সময়সীমা শেষে ফের মামলার পরবর্তী শুনানি। অভিযোগ দায়ের করে তদন্তে মানবাধিকার কমিশনও।
ঘটনাটি ঠিক কী? প্রাক্তন মন্ত্রী-বিধায়ক থেকে স্থানীয় তৃণমূল নেতা। রেহাই নেই কারও। রাজ্য পালাবদলের পর দুর্নীতির দায়ে রাজ্যজুড়ে ধরপাকড় চলছে। গ্রেফাতারির সংখ্যা বাড়ছে রোজই। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় আবার অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকার ঘোরানোরও অভিযোগ উঠেছে পুলিসের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ মামলা দায়েক করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে।
আজ, শুক্রবার মামলাগুলির শুনানি হয় হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারে। আইন মেনে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করতে পারে। দোষ প্রমাণিত হলে তাঁকে ফাঁসিতেও চড়াতে পারে। কিন্তু গ্রেফতারের নামে ইচ্ছাকৃত ভাবে অভিযুক্তদের সম্মানহানি করতে পারে না'।
গত ১৫ মে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তমলুকের দাপুটে তৃণমূল নেতা, তাম্রলিপ্ত পুরসভার কাউন্সিলর কুমার খাঁড়া। এরপর তদন্তে স্বার্থে এখন তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, দিন কয়েক আগে কোমরে দড়ি বেঁধে চঞ্চলকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তুত, কোমরে দড়ি বেঁধে কাউন্সিলরকে তমলুক শহরের বেশ কিছুটা পথ হাঁটানো হয়।
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