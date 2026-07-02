মধ্য়মগ্রাম স্টেশনে 'বুলডোজার'! হকার উচ্ছেদে এবার বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: 'কোন কাঠামো সেটা বলুন নাহলে নোটিশ খারিজ করব'। মধ্যমগ্রাম স্টেশনে হকার উচ্ছেদে এবার অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধুমাত্র মামলাকারীর জন্যই স্থগিতাদেশ জারি করেছিল হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আপাতত স্টেশনের সবার জন্যই এই স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হবে। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত জারি থাকবে স্থগিতাদেশ।
ক্ষমতায় বিজেপি। বাংলায়ও এবার বুলডোজার! দমদম, যাদবপুর-সব একাধিক জায়গায় হকার উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে রেল। মধ্য়মগ্রাম স্টেশনে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ১৩ জন। মামলাকারীদের উচ্ছেদ অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে রেল।
এদিন মামলার শুনানিতে রেলের তরফে আইনজীবী ডি এস জি ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, 'কারা এই মামলা করেছে, চ্য়ালেঞ্জ করছি। ইউনিয়ন কি মামলা করতে পারে? হকার উচ্ছেদ করতে কোন নোটিশ লাগে না'। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'কিন্তু আপনারা নোটিশ দিয়েছেন। কোন কাঠামো সেটা বলুন নাহলে নোটিশ খারিজ করব'। জানতে চান, 'কাদের লাইসেন্স আছে? কাদের নেই? কারা কাঁচা কাঠামো, কারা পাকাপাকি কাঠামো ইত্যাদি ভাগ গুলি কি আলাদা করেছেন'?
রেলের আইনজীবী বলেন, 'যে ১৩ জন আদালতে এসেছে তাদের ছাড়। এখন বলছে সবার জন্য অর্ডার দেওয়া হোক। যত হকার আছে সবাইকে দেওয়া হোক ৷ সেটা অসম্ভব'। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আপনারা কাকে তাহলে নোটিশের মধ্যে আনছেন? যদি বলেন আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে দেবেন না, তাহলে হকাররাও একইভাবে একসঙ্গে ওই স্থগিতাদেশ পাবেন বলতেই পারেন'। হকারদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'হকার্স একটা ক্লাস। এদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না, শুধু ব্যবসার করার ক্ষমতা থাকে'।
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