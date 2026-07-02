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মধ্য়মগ্রাম স্টেশনে 'বুলডোজার'! হকার উচ্ছেদে এবার বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

Madhyamgram Station hawker eviction:  রেল কর্তৃপক্ষকে বিচারপতির প্রশ্ন,  'কাদের লাইসেন্স আছে? কাদের নেই? কারা কাঁচা কাঠামো, কারা পাকাপাকি কাঠামো ইত্যাদি ভাগ গুলি কি আলাদা করেছেন'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 02, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:38 PM IST
মধ্য়মগ্রাম স্টেশনে 'বুলডোজার'! হকার উচ্ছেদে এবার বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
Image Credit: হকার উচ্ছেদ নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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