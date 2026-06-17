hawker eviction case: 'রেকর্ড দেখে তবেই উচ্ছেদ', বুলডোজার চলবে নিয়ম মেনে? রেলকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেলের জমিতে হকার উচ্ছেদে এবার রাশ টানল কলকাতা হাইকোর্ট। স্পষ্ট নির্দেশ, 'আপাতত জুন মাস পর্যন্ত আগের কোনও নতুন কার্যকর করা যাবে না'। বস্তুত, বৈধ হকারদের উচ্ছেদের আগে রেল বিকল্প জায়গার বিষয়টিও রেলকে বিবেচনা করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত।
ক্ষমতায় বিজেপি। বাংলায়ও এবার বুলডোজার!দমদম, যাদবপুর-সব একাধিক জায়গায় হকার উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে রেল। বালিগঞ্জ, বামনগাছি, বারুইপুর, ডান কুনি, গুমা, বনগা, দুর্গা নগর, মথুরাপুরে স্টেশন সংলগ্ন জায়গায় উচ্ছেদের নোটিশ জারি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত ২৫ মামলার এবার শুনানি হল কলকাতা হাইকোর্টে। কবে? আজ, বুধবার।
হাইকোর্টের বক্তব্য, স্রেফ জমির অবস্থান ও রেকর্ড দেখা নয়, প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে নোটিশ জারির ব্যাখ্যাও দিতে হবে রেলকে। এরমধ্যে আবার যাঁদের কোনও সময়ে বসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল অর্থাত্ বৈধ হকার, তাদের ক্ষেত্রে রিপোর্ট অবস্থান জানাবে রেল। কিছু ক্ষেত্রে বিকল্প জায়গার বিষয়টিও বিবেচনা করে জানাতে হবে আদালতে।
এদিকে বেশ কয়েকটি জায়গা নোটিশ জারি হলেও, স্টেশনলাগোয়া জমিটি আদৌ রেলের কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। হাইকোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, 'আগে রেলকে এই সব জায়গায় সরেজমিনে দেখে ‘ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন’ করে আগামী দিনে রিপোর্ট দিতে হবে'। নির্দেশ, জুন মাস পর্যন্ত কোথাও কোনও উচ্ছেদ নয়।
এদিন শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'যেভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাতে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। কেন্দ্র বা রাজ্য কেউ এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। জীবনের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণির মৌলিক অধিকার কোনো কারণ দেখিয়ে খর্ব করা যায় না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের সাহায্য করার কথা'।
হকারদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পক্ষেও সওয়াল করেন বিকাশ। বলেন, 'ঠেলা গাড়ি, ঝুপড়ি দোকান করে হাজার হাজার পরিবার সংসার চালাচ্ছে। বলা ভালো চালাতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের উপর আরও চাপ বাড়ানো সরকারের কাজ হতে পারে না। রাষ্ট্র তাদের শত্রু হিসেবে আচরণ করতে পারে না। অথচ এখানে হঠাৎ বুল ডোজার পাঠিয়ে ভেঙে চুরে সব শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিরাতে কোনও না কোনও জায়গায় লোকজন রাত পাহারা দিয়ে বসে থাকছেন। তাতেও বুলডোজার হামলা থেকে বাঁচতে পারছে না। যখন কেউ রেলের জমিতে বসে পরছে, তখন তাকে বাধা না দিলে ২-৩ দশক পর তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না, এটা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণে আছে। রাজ্যে পুলিশের সংগঠন করায় বাধা দেওয়ার মামালতেও এই যুক্তি কাজে লেগেছিল'।
বিচারপতির পালটা প্রশ্ন, ‘রেলের জায়গা, প্ল্যাটফর্ম যদি দখল করে দোকান বসে, সে ক্ষেত্রে রেল কি তাদের তুলবে না? কিছু ক্ষেত্রে রেল স্টল করে বসার ব্যবস্থা করেছিল। তাদের উচ্ছেদের ঘটনা কি আছে? লাইসেন্স আছে এমন লোকেদের তুলেছে এটা বলতে পারবেন'?
মামলাকারীর পক্ষের আরেক আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'বহু ক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জার অভিযোগ করছে বলে প্ল্যাটফর্ম ও রেলের রাস্তা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে'। তাঁর দাবি, বারুইপুরে ১৯৯৫ থেকে রেলের লাইসেন্স পাওয়া ৪০টি পরিবারকে কোনও তারিখ, সই ছাড়া উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়েছে। হুগলি নদী জলপথ থেকে লাইসেন্স নিয়ে কিছু বাসিন্দা বসেছিল। তাদেরও নোটিস দেওয়া হয়েছে। স্টেশন থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে ডানকুনিতে। সেখানেও নোটিস দেওয়া হয়েছে। ৩২ টি পরিবারের দোকান, বাসস্থান আছে'। রেলের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, '১৮৮১ সালে তাঁদের ওই জমি কিনে নেওয়ার ন্যূনতম দাম জমা দেওয়ার নোটিস দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত কেউ জমা দেয়নি'।
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