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hawker eviction case: 'রেকর্ড দেখে তবেই উচ্ছেদ', বুলডোজার চলবে নিয়ম মেনে? রেলকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

hawker eviction case:   'আপাতত জুন মাস পর্যন্ত আগের কোনও নতুন কার্যকর করা যাবে না'।  হকার উচ্ছেদে রাশ টানল আদালত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:45 PM IST
hawker eviction case: 'রেকর্ড দেখে তবেই উচ্ছেদ', বুলডোজার চলবে নিয়ম মেনে? রেলকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
Image Credit: হকার উচ্ছেদে রাশ টানল কোর্ট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'রেকর্ড দেখে তবেই উচ্ছেদ', বুলডোজার চলবে নিয়ম মেনে? রেলকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
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