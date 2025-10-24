English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suvendu Adhikary: আর পাশে নেই হাইকোর্ট, উঠল রক্ষাকবচ! ভোটের আগেই বিপদে শুভেন্দু...

West Bengal assembly election 2026: মানিকতলা থানার মামলায় সিবিআই ও রাজ্য পুলিসের যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তদন্তের জন্য তৈরি হবে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। এর মধ্যে ৬ জন থাকবেন সিবিআই থেকে এবং ৬ জন রাজ্য পুলিসের আধিকারিক। উভয় দিক থেকেই একজন করে এসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 24, 2025, 02:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা (Opposition leader of West Bengal Assembly) শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikary) অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নিল কলকাতা হাই কোর্ট (Calcutta High Court)। সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা চারটি মামলায় রাজ্য সরকার এবং সিবিআইকে (CBI) যৌথ ভাবে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করে তদন্ত শুরু করতে বলা হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার কোনও বক্তব্য থাকলে তা সোমবারের মধ্যে লিখিত আকারে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সাল থেকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও এফআইআর দায়ের করা যেত না, সেই রক্ষাকবচ শুক্রবার প্রত্যাহার করে নিল হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চে এই গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা হয়।

এর ফলে এখন থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর দায়ের করতে আদালতের অনুমতির আর প্রয়োজন নেই। তবে, আগের ১৬টি মামলার মধ্যে ১৫টি মামলায় শুভেন্দু অধিকারী আগের মতোই সুরক্ষিত থাকবেন। সেই মামলাগুলিতে কোনও নতুন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।

যৌথ তদন্তের নির্দেশ

মানিকতলা থানার মামলায় সিবিআই ও রাজ্য পুলিসের যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তদন্তের জন্য তৈরি হবে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। এর মধ্যে ৬ জন থাকবেন সিবিআই থেকে এবং ৬ জন রাজ্য পুলিসের আধিকারিক। উভয় দিক থেকেই একজন করে এসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন।

নতুন নির্দেশে স্বস্তি ও ধাক্কা—দুই-ই শুভেন্দুর জন্য

যদিও হাইকোর্ট জানিয়েছে, নন্দীগ্রাম, তমলুক ও কাঁথির নির্দিষ্ট কয়েকটি মামলায় শুভেন্দু অধিকারী রক্ষাকবচের আবেদন করেননি। তিনি চাইলে সেই মামলাগুলিতে আদালত ভবিষ্যতে আবেদন বিবেচনা করতে পারে।

অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ কবে পেয়েছিল?

২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর শুভেন্দুকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তাতে বলা হয়েছিল, হাই কোর্টের অনুমতি ছাড়া শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য। কোনও এফআইআর দায়ের করা যাবে না। এর ফলে একাধিক অভিযোগ উঠলেও বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এত দিন পুলিস এফআইআর রুজু করতে পারেনি। তাঁর বিরুদ্ধে চাইলেও পদক্ষেপ করা যায়নি। শুক্রবার বিচারপতি সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, কোনও অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশ দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। তাই এই রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে যে ১৫টি মামলা ছিল, তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি এ-ও জানিয়েছেন, শুক্রবারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা বা তাঁর আইনজীবীদের কিছু বলার থাকলে আগামী সোমবারের মধ্যে আদালতে লিখিত ভাবে তা জানাতে হবে।

আদালতের নির্দেশের ফলে এত দিন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ করতে পারেনি, তাতে এখন আর বাধা রইল না বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যেতে পারে। তার ভিত্তিতে পদক্ষেপও করতে পারে পুলিস। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘তিন-চার বছর ধরে যে বাধাটা ছিল, সেটা আর থাকছে না। উনি বেশি মস্তানি করে বেড়াতেন, সেটা এ বার বন্ধ হবে। ওঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি ছিল, তার ভিত্তিতে যদি পুলিস এখন এফআইআর রুজু করে এগোতে চায়, এগোবে।’

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য: 

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ ছিল, তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক এফআইআর করছে পুলিস। ছোটবড় যে কোনও ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো হচ্ছে। এফআইআরগুলিকে ভুয়ো বলে উল্লেখ করে ২০২১ এবং ২০২২ সালে দু’বার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই সময়ে বিচারপতি মান্থা এফআইআরগুলিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন এবং জানান, আদালতের অনুমতি ছাড়া নতুন করে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর আর করা যাবে না। রাজ্য সরকার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। তবে শীর্ষ আদালত এ বিষয়ে হাই কোর্টের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি।

শুভেন্দুর আইনজীবীর বক্তব্য:

শুভেন্দুর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘বিচারপতি সেনগুপ্ত অধিকাংশ এফআইআর বাতিল করে দিয়েছেন। চার-পাঁচটি এফআইআর শুধু বাতিল করা হয়নি। আদালত জানিয়েছে, সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশের সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে সিট গঠন করতে হবে। তাঁরা ওই মামলাগুলির তদন্ত করবেন। আগের মামলাগুলির নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়েছে। তাই একে ঠিক রক্ষাকবচ প্রত্যাহার বলা চলে না।’ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে রাজ্য সরকার নানা ভাবে বিরোধী দলনেতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে বলে আশঙ্কা শুভেন্দুর আইনজীবীর। রাজ্য পুলিসের কাজে আস্থা নেই বলেই সিবিআইকে সিটে শামিল করা হয়েছে, দাবি তাঁর। এ প্রসঙ্গে কল্যাণের কটাক্ষ, ‘শুভেন্দু যদি হাজারটা অপরাধ করেন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে হাজারটা এফআইআর হবে। মুড়িমুড়কির মতো এফআইআর হবে। উনি তো বিশেষ কোনও ব্যক্তি নন। পুলিস যা করার করবে।’

