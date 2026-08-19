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আগুনে পুড়ে নয়, 'শিখা ইনে' কীভাবে মৃত্যু ন'জনের? প্রাথমিক তদন্তে সামনে এল ভয়ংকর সত্যি

Kolkata Hotel Fire Incident: ধোঁয়া শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে ঢুকে গিয়েই অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। তারা জানাচ্ছেন শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ধোঁয়া ঢুকলে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস রক্তে মিশে যায়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:24 PM IST
আগুনে পুড়ে নয়, 'শিখা ইনে' কীভাবে মৃত্যু ন'জনের? প্রাথমিক তদন্তে সামনে এল ভয়ংকর সত্যি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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