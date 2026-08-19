আগুনে পুড়ে নয়, 'শিখা ইনে' কীভাবে মৃত্যু ন'জনের? প্রাথমিক তদন্তে সামনে এল ভয়ংকর সত্যি

অয়ন শর্মা: কলকাতার হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের শিখা ইন নামে একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ন'জনের মধ্যে আট জন বাংলাদেশি। বাকি একজন হোটেলের কর্মী সন্দীপ পাসওয়ান(১৯), যিনি ঝাড়ণ্ডের বাসিন্দা।
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে অগ্নিকাণ্ডের সেই ভয়াবহ চিত্র। চিকিৎসকদের মতে, অগ্নিকাণ্ডের পর ছড়িয়ে পড়া ঘন ধোঁয়া দ্রুত ঘরে আটকে থাকা মানুষদের শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ধোঁয়ার সঙ্গেই দেহে ঢুকতে থাকে মারাত্মক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। শরীরে প্রবেশ করার পরেই এই কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস দ্রুত রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর রক্তে থাকা হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে 'কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন'।
কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি হওয়ার ফলে রক্তের স্বাভাবিক অক্সিজেন বহনের ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। শরীরে অক্সিজেনের চরম ঘাটতি তৈরি হওয়ায় আর কোনও বিকল্প থাকে না। শেষ পর্যন্ত সেই বিষাক্ত ধোঁয়া ও অক্সিজেনের অভাবই কেড়ে নেয় ৯টি তাজা প্রাণ।
এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। আমরা যখন উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনায় এবং কোথায় খামতি ছিল তা তদন্তের ওপর পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছি, তখন আজকের এই কঠিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই দুর্ঘটনা আসলে আগের সরকারের বছরের পর বছর ধরে চালানো অবহেলার ফল। ফায়ার সেফটির নিয়মকানুন পুরোপুরি তোয়াক্কা না করেই একের পর এক হোটেল ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হতে দেওয়া হয়েছিল।
তিনি আরও লেখেন, 'বিগত সরকার জেনে বুঝেও চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। কোনও রকম সেফটি চেকিং তারা করায়নি, যার মাশুল আজ দিতে হচ্ছে। আগের আমলের সেই ভুলগুলো শুধরে নিয়ে কড়া সুরক্ষাবিধি চালু করতে আমরা এখন দিনরাত এক করে কাজ করছি। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের যাতে সেরা চিকিৎসা দেওয়া হয়, সেই নির্দেশ প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার আসল সত্যি সামনে আনতে এবং দোষীদের শাস্তি দিতে ইতিমধ্যেই ৫ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) তৈরি করা হয়েছে। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করি।'
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