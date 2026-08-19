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কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে 'অত্যন্ত ব্যথিত' প্রধানমন্ত্রী, কী বার্তা মোদীর?

PM Narendra Modi on Kolkata hotel fire:  'কলকাতা শহরের অগ্নিদুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এই মর্মান্তিক ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতরা যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্য প্রদান করছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:29 PM IST
কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে 'অত্যন্ত ব্যথিত' প্রধানমন্ত্রী, কী বার্তা মোদীর?
Image Credit: &#039;অত্যন্ত ব্যথিত&#039; মোদী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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