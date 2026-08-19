কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে 'অত্যন্ত ব্যথিত' প্রধানমন্ত্রী, কী বার্তা মোদীর?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারাপীঠের পর কলকাতা। ফের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হোটেলে! প্রাণ গেল ৯ জনের। ঘটনায় 'অত্যন্ত ব্যথিত' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন তিনি।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কলকাতা শহরের অগ্নিদুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এই মর্মান্তিক ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতরা যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্য প্রদান করছে'।
এর আগে, তারাপীঠে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মোদী।
গতকাল, মঙ্গলবার মধ্যরাতে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের 'শিখা ইন' হোটেল আগুন লেগে যায়। চোখের নিমেষে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃ্ত্য়ুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে আটজনই বাংলাদেশে নাগরিক। আর একজন হোটেল কর্মী সন্দীপ পাসোয়ান। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে এসি মেশিনের বিস্ফোরণের জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড বলে করা হচ্ছে।
এদিকে কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কলকাতা তথা রাজ্যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মবিধি উপেক্ষা করেই বিভিন্ন ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলিকে হোটেল এবং অন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'আগের সরকার এই বিষয়গুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে রেখেছিল। প্রাথমিক সুরক্ষা অডিট করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে'। তাঁর কথায়, 'সেই সময়ের ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তা মেরামত করতে ও শুরু থেকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল, তা লাগু করতে আমরা কাজ করছি'।
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