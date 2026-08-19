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স্বামী বীরেশ্বর মিত্র কোথায়? হোটেল 'শিখা ইন' মালিকের স্ত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবি

Kolkata Hotel Fire: স্ত্রীর দাবি, আগুন লাগার খবর পেয়েই 'হোটেলে যাচ্ছি' বলে সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বীরেশ্বর মিত্র। যখন পুলিস আসছে, তার ১০ মিনিট আগেই বের হয়ে যান।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:07 PM IST
স্বামী বীরেশ্বর মিত্র কোথায়? হোটেল 'শিখা ইন' মালিকের স্ত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবি
Image Credit: লিপি মিত্র (বাঁদিকে), বীরেশ্বর মিত্র (ডানদিকে)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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