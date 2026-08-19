স্বামী বীরেশ্বর মিত্র কোথায়? হোটেল 'শিখা ইন' মালিকের স্ত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবি

সন্দীপ প্রামাণিক: কোথায় হোটেল শিখা ইনের মালিক বীরেশ্বর মিত্র? পুলিসের খাতায় তিনি পলাতক। তাঁর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এদিকে স্বামী বীরেশ্বর মিত্রকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন তাঁর স্ত্রী লিপি মিত্র। স্ত্রীর দাবি, আগুন লাগার খবর পেয়েই 'হোটেলে যাচ্ছি' বলে সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বীরেশ্বর মিত্র। লাল গাড়ি নিয়ে বেরন তিনি। কিন্তু তারপর কোথায় গেলেন শিখা-ইনের মালিক বীরেশ্বর মিত্র? প্রশ্ন।
লিপি মিত্র বলেন, "সকালবেলা যখন শুনেছে, তখনই বেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে ছটায়। উনি এই কারণেই গেছেন, কারণ গেলে উনি জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে কী হলো না হল।" লিপি মিত্র আরও দাবি করেন, "উনি রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছিলেন। ফোন অনেকবার আসলেও, আমরা শুনতে পাইনি। যদি শুনতাম তাহলে তো রাতেই যেত। যেহেতু সকালে শুনতে পাই, তাই সকালেই বেরিয়ে যান। যখন পুলিস আসছে, তার ১০ মিনিট আগেই বের হয়ে যান। বললেন যে, আমি যাচ্ছি। আমি হোটেলের দিকে যাচ্ছি। তুমি ঘরে থাকো।"
লিপি মিত্র আরও জানান যে, বাড়ি থেকে লাল গাড়ি নিয়ে বেরন বীরেশ্বর মিত্র। আর এই হোটেল ব্যবসা তাঁর শাশুড়ির। মানে বীরেশ্বর মিত্রের মায়ের আমল থেকেই এই হোটেল ব্যবসা চলছে তাঁদের। তিনি আরও বলেন, "ওখানে তো অনেকেরই হোটেল আছে, মানে পুরো বিল্ডিংটাই হোটেল।" প্রসঙ্গত, বুধবার ভোরে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের 'শিখা ইন' হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন।
তদন্তে উঠে এসেছে, মালিক বীরেশ্বর মিত্র বেহালার বাসিন্দা। আর তার একটা নয়, মোট দু-দুটো হোটেলের মালিক। 'শিখা ইন' হোটেল থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে 'যাপন' বলে আরও একটি হোটেলেরও মালিক বীরেশ্বর মিত্র। জানা গিয়েছে, আগুন লাগার পর 'যাপন' হোটেলের ম্যানেজার বার বার ফোন করেছিলেন মালিক বীরেশ্বর মিত্রকে। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।
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