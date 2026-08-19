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  • /‘ট্রেড লাইসেন্স পেল কীভাবে? ১০টা এসি চলল কী করে?’ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর পর CESC-কে কড়া আক্রমণ পুরমন্ত্রীর

‘ট্রেড লাইসেন্স পেল কীভাবে? ১০টা এসি চলল কী করে?’ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর পর CESC-কে কড়া আক্রমণ পুরমন্ত্রীর

বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। অবৈধভাবে চলা গেস্ট হাউস ও ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ সংযোগের অনিয়ম নিয়ে সিইএসসি-কেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সমস্ত অবৈধ হোটেল অবিলম্বে বন্ধ করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 19, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:06 PM IST
‘ট্রেড লাইসেন্স পেল কীভাবে? ১০টা এসি চলল কী করে?’ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর পর CESC-কে কড়া আক্রমণ পুরমন্ত্রীর
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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