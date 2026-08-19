/‘ট্রেড লাইসেন্স পেল কীভাবে? ১০টা এসি চলল কী করে?’ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর পর CESC-কে কড়া আক্রমণ পুরমন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: কলকাতায় মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্তরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একটি বহুতলে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা গেস্ট হাউসগুলিতে লাগা আগুনে বহু মানুষের প্রাণহানির পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকরা কঠোর অবস্থান নিয়েছেন এবং এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা অনিয়মগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা করেছেন।
ঘটনার পটভূমি ও অবৈধ গেস্ট হাউসের রমরমা
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ৩ থেকে ৪ তলা বিশিষ্ট একটি নির্দিষ্ট বহুতলে কোনো রকম নিয়মকানুনকে তোয়াক্কা না করে প্রায় ১০টি গেস্ট হাউস অবৈধভাবে চালানো হচ্ছিল। জনবহুল এলাকায় এই ধরনের অননুমোদিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম কীভাবে দিনের পর দিন চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এই ধরনের বেআইনি প্রতিষ্ঠানগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।
হতাহত ও উদ্ধারকাজের বিস্তারিত চিত্র
ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং ১ জন শিশু রয়েছে। মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছেন, যারা ওই গেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। স্থানীয় পুলিস ও দমকল বাহিনীর দ্রুত ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপে প্রায় ৮০ জন আটকে পড়া মানুষকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যদি দমকল ও পুলিস তাৎক্ষণিকভাবে তৎপর না হত, তবে এই প্রাণহানির সংখ্যা আরও অনেক বাড়তে পারত।
সুরক্ষার চরম ঘাটতি ও ফায়ার সেফটি নিয়ে প্রশ্ন
এই অগ্নিকাণ্ড আরও একবার শহরাঞ্চলের গেস্ট হাউস ও হোটেলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই বহুতলের হোটেলগুলিতে পর্যাপ্ত ফায়ার সেফটি বা অগ্নিুনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি অনেক হোটেলে ফায়ার অ্যালার্ম এবং লিফটও সঠিকভাবে কাজ করছিল না। ফলে আগুন লাগার পর মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং যাত্রীরা সময়মতো নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি।
ট্রেড লাইসেন্স ও প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগ
এলাকা পরিদর্শনে এসে এই পুরো বিষয়টিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন যে, এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ হোটেলগুলি কীভাবে ট্রেড লাইসেন্স পেল? কোনোরকম বৈধ অনুমোদন ছাড়া কীভাবে বছরের পর বছর এই সমস্ত গেস্ট হাউস ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, তার নেপথ্যে কোন যোগসাজশ রয়েছে তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকা পরিদর্শনে এসে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'তিন-চার তলার বিল্ডিং। ১০টা গেস্ট হাউস চালানো হচ্ছিল। সেখানে ৬ জন পুরুষ ২ জন মহিলা ও একটি বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে। ৮০ জনকে বাঁচানো গিয়েছে। আজকে পুলিস ও দমকল দারুণ কাজ করছে। কিন্তু এই ধরণের হোটেল যাঁরা চালাচ্ছে, তাঁরা কীভাবে চালাচ্ছে। ট্রেড লাইসেন্স কীভাবে পেল? আমি CESC কে দায়ী করব। কীভাবে তারা অনুমতি দিল? '
সিইএসসি -র ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা
এই ঘটনার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি-কেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন পুরমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন যে, এই হোটেলগুলিতে ব্যাপক অনিয়ম চলেছে। যেখানে একটি এসি চালানোর কথা, সেখানে নিয়ম ভেঙে দশটি এসি চালানো হচ্ছিল। অতিরিক্ত লোড এবং অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সিইএসসি কীভাবে এই ধরনের অনৈতিক অনুমতি দিল, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সংস্থার এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যই বড় ধরনের বিপদের পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন।
সরকারের কড়া পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ হুঁশিয়ারি
বর্তমান সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। অবৈধ হোটেলগুলির রমরমা রুখতে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভা এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে সমস্ত হোটেল ও গেস্ট হাউস অবৈধভাবে চলছে, সেগুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় প্রশাসন নিজে থেকেই কড়া হাতে সেগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেবে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই ২৭টি ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ বিল্ডিং চিহ্নিত করেছে এবং খুব শীঘ্রই সেগুলির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
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