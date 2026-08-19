বার বার ফোন করলেও ধরেননি! 'জতুগৃহ' শিখা ইনের মালিক কে? তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিক্রম দাস: তারাপীঠের ঘা শুকাতে না শুকাতেই কলকাতায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। হোটেল থেকে বেরতে না পেরে দমবন্ধ হয়েই মৃত ৯ জনের। জানা গিয়েছে 'জতুগৃহ' শিখা ইন হোটেলের মালিকের নাম বীরেশ্বর মিত্র। বেহালার বাসিন্দা। একটা নয়, মোট দু-দুটো হোটেলের মালিক এই বীরেশ্বর মিত্র।
একাধিক হোটেলের মালিক!
'শিখা ইন' হোটেল থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে 'যাপন' বলে একটি হোটেলেরও মালিক এই বীরেশ্বর মিত্র। জানা গিয়েছে, আগুন লাগার পর 'যাপন' হোটেলের ম্যানেজার বার বার ফোন করেছিলেন মালিক বীরেশ্বর মিত্রকে। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। বীরেশ্বর মিত্রের ফোন সুইচড অফ! জানা যাচ্ছে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক বীরেশ্বর মিত্র। তাঁর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।
কীভাবে আগুন, কীভাবে মৃত্যু?
আগুন লাগার ঘটনায় প্রাথমিকভাবে অনুমান, এসি বাস্ট করে আগুন লাগে। এসি থেকে প্রাথমিকভাবে আগুন হোটেলের চারটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ছাদে উঠে পড়েন। কিন্তু মাঝ রাতে আগুন লাগায় ও হোটেলের মধ্যে একাধিক সরু সরু গলি, খুপচি ঘরের কারণে অনেকেই ঘর থেকে বেরতে পারেননি। যে ৯ জন মৃত, যাঁদের অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, তাঁরা ঘরের মধ্যেই ছিলেন। ঘুমের মধ্যেই ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের।
পুলিসের বিবৃতি
পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার ভোররাতে নিউ মার্কেট থানা এলাকার ১৫ জি, মির্জা গালিব স্ট্রিটে অবস্থিত ‘ফ্লোরেন্স ম্যানশন’ নামের একটি পুরনো চারতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় থাকা ‘শিখা ইন’ হোটেলে বিধ্বংসী আগুন লাগে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বহুতলটিতে উপযুক্ত অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজনীয় সুরক্ষা উপকরণেরও অভাব ছিল।
রাত প্রায় ২টো নাগাদ নিউ মার্কেট থানায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পৌঁছায়। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিসের বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল ও বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা CESC-কে জরুরি ভিত্তিতে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই দমকল সদর দফতর ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ফায়ার স্টেশন থেকে ৪টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
পলাতক মালিক
প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় ৬০ জন আবাসিককে হোটেল থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের দ্রুত নিকটবর্তী হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয়। গোটা উদ্ধারকাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন কলকাতা পুলিস কমিশনার। হোটেলের মালিক পলাতক। তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নিউ মার্কেট থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিস।দমকলের অভিযোগে দায়ের করেছে FIR। ঘটনার তদন্তে ডিসি ডিডির নেতৃত্বে সিটও গঠন করা হয়েছে।
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