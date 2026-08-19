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বার বার ফোন করলেও ধরেননি! 'জতুগৃহ' শিখা ইনের মালিক কে? তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Kolkata hotel fire: বীরেশ্বর মিত্রের ফোন সুইচড অফ! ঘটনার পর থেকেই পলাতক বীরেশ্বর মিত্র। তাঁর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। 

Reported ByVikram Das
Published: Aug 19, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:08 PM IST
বার বার ফোন করলেও ধরেননি! 'জতুগৃহ' শিখা ইনের মালিক কে? তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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