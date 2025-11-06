English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Incident: লিভ-ইন-পার্টনার বেরিয়ে যেতেই ফ্ল্যাটে আসে 'রহস্যময়ী নারী'! ঢাকুরিয়ার অভিজাত আবাসনে যুবকের মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য...

Kolkata youth body recover: বছর তিনেক আগে চাকরি হারান। লিভ-ইন-পার্টনারের কর্পোরেট চাকরির বেতনেই চলছিল জীবন। খরচ চালানোর টাকা নিয়েই ঝামেলার সূত্রপাত।

সুদেষ্ণা পাল | Nov 6, 2025, 01:20 PM IST
ঢাকুরিয়ার অভিজাত অহনা আবাসন

অয়ন ঘোষাল: ঢাকুরিয়ার অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাটে উদ্ধার যুবকের দেহ। যুবকের 'রহস্যমৃত্যু'র ঘটনায় এবার সামনে এল বেশকিছু তথ্য। জানা গেল, নিজের চাকরি নেই বেশ কিছুদিন। লিভ-ইন-পার্টনারের কর্পোরেট চাকরির বেতনেই চলছিল জীবন। সম্পর্কের টানাপোড়েনে লাগাতার অশান্তির জেরে লিভ-ইন-পার্টনার ফিরে গিয়েছিলেন নিজের পৈত্রিক বাড়িতে। কীভাবে চলবে জীবন? উত্তর খুঁজে না পেয়েই আত্মঘাতী ঢাকুরিয়ার অভিজাত অহনা আবাসনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা শুভাশীষ চক্রবর্তী নামে ওই যুবক।

ঢাকুরিয়ার অভিজাত অহনা আবাসনে ফ্ল্যাটে ভাড়া নিয়ে থাকতেন শুভাশীষ চক্রবর্তী। বছর তিনেক আগে চাকরি হারান তিনি। যে মহিলার সঙ্গে তিনি এই ফ্ল্যাটে লিভ-ইনে ছিলেন, তাঁর বেতনের টাকাতেই দুজনের জীবন নির্বাহ হত। তদন্তে নেমে লেক থানার পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, এই খরচ চালানোর টাকা নিয়েই দুজনের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত। শনিবার রাতে দুজনের অশান্তি চরমে ওঠে। এরপর তরুণী ঢাকুরিয়ার ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজের পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে যান।

এদিকে সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই আর দেখা যায়নি ওই যুবককে। এরপর রবি, সোম, মঙ্গল- ৩ দিন তারঁ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। গতকাল বুধবার অসহ্য কটূ গন্ধ পান আবাসনের অন্য বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিসে। পুলিস দরজা ভেঙে ডাইনিং স্পেস থেকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় শুভাশীষ চক্রবর্তী নামে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে উদ্ধার করে সুইসাইড নোটও। সেই সুইসাইড নোটে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথার উল্লেখ রয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় লিভ-ইন-পার্টনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে লেক থানার পুলিস। অন্যদিকে, এই ঘটনায়  মিলেছে এক 'রহস্যময়ী নারী'র সন্ধানও! শনিবার দিন লিভ-ইন-পার্টনার অশান্তি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই, শনিবার আরও এক মহিলা এসেছিলেন শুভাশীষের কাছে। কে তিনি? কে এই মহিলা? কেন এসেছিলেন তিনি? শুভাশীষের সঙ্গে কী তাঁর সম্পর্ক? খতিয়ে দেখছে পুলিস।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

