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কলকাতায় ফের ইন্ডিগোর বিমানে বোমাতঙ্ক! বাথরুমে টিস্যু পেপারে... আটক এক যাত্রী

Kolkata Indigo flight bomb threat: বিমানের বাথরুমে টিস্যুতে হুমকি বার্তা! লেখা, বিমানে বোমা রাখা আছে।  সঙ্গে পাইলট, এটিসি ও এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ জানানো হয়। খবর দেওয়া হয় CISF-র বম স্কোয়াডকে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:49 PM IST
কলকাতায় ফের ইন্ডিগোর বিমানে বোমাতঙ্ক! বাথরুমে টিস্যু পেপারে... আটক এক যাত্রী
Image Credit: ফের ইন্ডিগোর বিমানে বোমাতঙ্ক!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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