/কলকাতায় ফের ইন্ডিগোর বিমানে বোমাতঙ্ক! বাথরুমে টিস্যু পেপারে... আটক এক যাত্রী

সৌমেন ভট্টাচার্য: কলকাতায় ফের ইন্ডিগোর বিমানে বোমাতঙ্ক। এবার গোরখপুরগামী ফ্লাইটে! শেষ খবর অনুযায়ী, যাত্রীদের নামিয়ে বিমানে তল্লাশি চালাচ্ছে CISF-র বম স্কোয়াড। আটক বিমানের যাত্রী।
গন্তব্য, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর। দমদম বিমানবন্দরে তখন উড়ান নেওয়ার অপেক্ষায় ইন্ডিগোর ফ্লাইট। নিয়মাফিক বিমানে উঠে পড়েছেন যাত্রীরা। বিমানের বাথরুমে টিস্যুতে হুমকি বার্তা নজরে কেবিন ক্রুর। লেখা, বিমানে বোমা রাখা আছে। সঙ্গে পাইলট, এটিসি ও এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ জানানো হয়। খবর দেওয়া হয় CISF-র বম স্কোয়াডকে।
কয়েক মাস আগেই কলকাতা থেকে শিলংগামী ইন্ডিগোর বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেবারও উড়ান নেওয়ার ঠিক আগে রুটিন তল্লাশির সময়ে বাথরুমে হুমকি চিঠি পড়ে থাকতে দেখেন বিমানের কর্মীরা। ওই কাগজে লেখা ছিল যে বিমানের ভেতরে বোমা রাখা আছে। এপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে। বিমানবন্দরে জারি হয় সতর্কতা।
প্রোটোকল মেনে বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রীকে দ্রুত নিচে নামিয়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন বে-তে (Isolation Bay) রাখা হয়। সেখানে সিআইএসএফ (CISF) এবং বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা স্নিফার ডগ নিয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেন। যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র বিমান থেকে নামিয়ে পুনরায় স্ক্যান করা হয়।
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