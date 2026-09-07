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ঘোষিত কলকাতা বইমেলার নির্ঘণ্ট! এবার আয়োজনে... থিমে বড় চমক

Kolkata International Book Fair 2027:   এবছর কলকাতার বইমেলার পঞ্চাশ বছর। রাজ্য পালাবদলের পর নতুন বইমেলা কমিটি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। আজ, সোমবার সেই কমিটির তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে বইমেলা দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 07, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:55 PM IST
ঘোষিত কলকাতা বইমেলার নির্ঘণ্ট! এবার আয়োজনে... থিমে বড় চমক
Image Credit: ঘোষিত কলকাতা বইমেলার নির্ঘণ্ট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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