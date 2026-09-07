/ঘোষিত কলকাতা বইমেলার নির্ঘণ্ট! এবার আয়োজনে... থিমে বড় চমক

মৌমিতা চক্রবর্তী: এবার আর শুধু পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড নয়, যৌথভাবে আয়োজনে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ও ইন্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারও। আগামী বছরের ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। থিম 'বন্দেমাতরমের' দেড়শো বছর।
এবছর কলকাতার বইমেলার পঞ্চাশ বছর। রাজ্য পালাবদলের পর নতুন বইমেলা কমিটি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। আজ, সোমবার সেই কমিটির তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে বইমেলা দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল।
নতুন বইমেলা কমিটি সদস্য প্রসেনজিত্ বক্সি বলেন, 'দিনের দিন পাবলিসার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের বইমেলা আয়োজনের কারণে, বিশেষ করে গত ১৫ বছরে নানা অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে স্টল বন্টনের বিষয়, অর্থ ব্যবহারের বিষয়, আরও অনেক কিছু। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তত্কালীন শাসকদলের এই বইমেলার পরিচালনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে অদৃশ্য় চাপ ও অংশগ্রহণ, সংগঠনকে নানাভাবে ব্যবহার করা। সংগঠকদের আচরণে অভিযোগগুলি প্রকাশকদের মনে জায়গা করে নিচ্ছিল। নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর, কলকাতা পুস্তক মেলা হিসেবে নামটা ব্যবহার করা হচ্ছে, কলতাতা শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতির সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটা বইমেলা, তারমধ্যে কোনও অব্যবস্থা বা দ্বন্দ্ব থাকলে, অন্তত যদি অভিযোগও থাকে, তাহলে সেটা সরকারের পক্ষে ভালো বিজ্ঞাপন নয়'।
প্রসেনজিত্ জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী ও শাসক দলের রাজ্য সভাপতি ও পরামর্শদাতা সুব্রত গুপ্তের তত্ত্বাবধানে একাধিক বৈঠক হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, যৌথভাবে পাবলিসার্স ও বুক সেলার্স গিল্ড, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ও ইন্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার ২০২৭ ৫০ তম বইমেলার আয়োজন করবে। এই বইমেলায় কারা জায়গা পাবে কারা পাবে না, সেখানেও অভিযোগ আছে, একটা বিশেষ ধরণে বই প্রকাশ করলে প্রকাশকরা জায়গা পান না। এই ধরণটা হচ্ছে জাতীয়বাদী বই ও হিন্দুত্ববাদী বই। এই অভিযোগ সামনে রেখে মামলাও হয়েছে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বইমেলা আয়োজনে সিদ্ধহস্ত। বইমেলা সংগঠনের ক্ষেত্রে যে ধরণের অভিযোগগুলি আছে, অর্থ দেওয়া-নেওয়া, স্টল বিতরণ, তাদের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। তারা এই ব্য়বস্থাটা কলকাতা বইমেলার জন্য করে দেবে। অভিযোগটা একদম কমিয়ে আনা যাবে'।
প্রসেনজিতের কথায়, 'এবারের বইমেলার মূল থিম হিসেবে ভাবা হয়েছে 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছরকে । অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে এবারের 50তম বইমেলার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে' ।
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