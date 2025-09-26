Durga Puja 2025: কলকাতা এই পুজোয় শুনছে "অপেক্ষার" গল্প...
Jawpur Durga Puja 2025: পুজোর মণ্ডপে 'অপেক্ষা'-র থিমে যপুর ব্যায়াম সমিতি তুলে ধরেছে মানব জীবনের এক গভীর দর্শন। এই থিম শুধু এক শান্ত নীরবতা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ধাপের ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপেক্ষা শব্দটা কানে এলেই মনের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতির জন্ম হয়। কখনও তা অধীরতা, কখনও আবার তা এক গভীর প্রশান্তি। এই চিরন্তন অনুভূতির গল্পকেই এবার মণ্ডপে নিয়ে আসছে যপুর ব্যায়াম সমিতি। থিম 'অপেক্ষা'-র আড়ালে লুকিয়ে আছে মানব জীবনের এক গভীর দর্শন, যা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত গল্পের সঙ্গে মিশে আছে।
যপুর ব্যায়াম সমিতির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই থিমের ভাবনাটি কেবল সময়ের কাটানোর গল্প নয়, বরং এটি মানুষের ভেতরের ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রতীক। শিল্পীর হাতে একটি মাটির তাল কীভাবে ধীরে ধীরে মাতৃমূর্তিতে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও ফুটে উঠেছে অপেক্ষার এক অসাধারণ প্রতিফলন। প্রতিমা শিল্পী তার প্রতিটি ছোঁয়ায় যেন এই প্রতীক্ষার গল্পই ফুটিয়ে তুলেছেন।
এই থিমের মাধ্যমে যপুর ব্যায়াম সমিতি শুধু একটি পুজো মণ্ডপ নয়, বরং একটি চিন্তাধারার জন্ম দিচ্ছে। তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, অপেক্ষা কোনো শূন্যতা নয়, বরং একটি শক্তি, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত হওয়ার জন্য সাহায্য করে। এই বছর কলকাতার পুজোয় 'অপেক্ষা'-র গল্প সত্যিই এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যায়।