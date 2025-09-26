English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: কলকাতা এই পুজোয় শুনছে "অপেক্ষার" গল্প...

Jawpur Durga Puja 2025: পুজোর মণ্ডপে 'অপেক্ষা'-র থিমে যপুর ব্যায়াম সমিতি তুলে ধরেছে মানব জীবনের এক গভীর দর্শন। এই থিম শুধু এক শান্ত নীরবতা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ধাপের ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 26, 2025, 07:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপেক্ষা শব্দটা কানে এলেই মনের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতির জন্ম হয়। কখনও তা অধীরতা, কখনও আবার তা এক গভীর প্রশান্তি। এই চিরন্তন অনুভূতির গল্পকেই এবার মণ্ডপে নিয়ে আসছে যপুর ব্যায়াম সমিতি। থিম 'অপেক্ষা'-র আড়ালে লুকিয়ে আছে মানব জীবনের এক গভীর দর্শন, যা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত গল্পের সঙ্গে মিশে আছে।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: ফ্রাঙ্কফুর্টে বাঙালি বাড়ির পুজোয় মিলল কলকাতার গন্ধ

যপুর ব্যায়াম সমিতির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই থিমের ভাবনাটি কেবল সময়ের কাটানোর গল্প নয়, বরং এটি মানুষের ভেতরের ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রতীক। শিল্পীর হাতে একটি মাটির তাল কীভাবে ধীরে ধীরে মাতৃমূর্তিতে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও ফুটে উঠেছে অপেক্ষার এক অসাধারণ প্রতিফলন। প্রতিমা শিল্পী তার প্রতিটি ছোঁয়ায় যেন এই প্রতীক্ষার গল্পই ফুটিয়ে তুলেছেন।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: কেমব্রিজের পুজোয় হাজির এমপি থেকে মেয়র! হইহই কাণ্ড বিলেতে...

এই থিমের মাধ্যমে যপুর ব্যায়াম সমিতি শুধু একটি পুজো মণ্ডপ নয়, বরং একটি চিন্তাধারার জন্ম দিচ্ছে। তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, অপেক্ষা কোনো শূন্যতা নয়, বরং একটি শক্তি, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত হওয়ার জন্য সাহায্য করে। এই বছর কলকাতার পুজোয় 'অপেক্ষা'-র গল্প সত্যিই এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যায়।

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

