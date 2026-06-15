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Jan kalyan Shivir: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে আয়ুষ্মান ভারত— সরকারি প্রকল্পের আবেদন এবার আরও সহজ, কলকাতার ১৬ জায়গায় শুরু জনকল্যাণ শিবির

Jan kalyan Shivir:  আজ, সোমবার থেকে কলকাতা প্রতিটি বরো এলাকায় শুরু হয়ে গেল 'জনকল্যাণ শিবির'। চলবে ১৭ জুন পর্যন্ত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 15, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:29 PM IST
Jan kalyan Shivir: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে আয়ুষ্মান ভারত— সরকারি প্রকল্পের আবেদন এবার আরও সহজ, কলকাতার ১৬ জায়গায় শুরু জনকল্যাণ শিবির
Image Credit: কলকাতার ১৬ জায়গায় শুরু জনকল্যাণ শিবির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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