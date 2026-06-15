/Jan kalyan Shivir: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার থেকে আয়ুষ্মান ভারত— সরকারি প্রকল্পের আবেদন এবার আরও সহজ, কলকাতার ১৬ জায়গায় শুরু জনকল্যাণ শিবির

রক্তিমা দাস: লক্ষ্য, সরকারি প্রকল্পের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আজ, সোমবার থেকে কলকাতা প্রতিটি বরো এলাকায় শুরু হয়ে গেল 'জনকল্যাণ শিবির'। চলবে ১৭ জুন পর্যন্ত।
কলকাতায় জনকল্যাণ শিবির
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বরো I
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উত্তরায়ণ কমিউনিটি হল, ১বি, গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০০২
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বরো II
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স্টার কমিউনিটি হল, ৩ স্টার লেন, হাতিবাগান, কলকাতা–৭০০০০৬
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বরো III
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খনিখালায়া, ৩৪ ইউ.সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৫৪
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বরো IV
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বিদ্যাসাগর কমিউনিটি হল, ১/১/২ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৯
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বরো V
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আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, কেএমসি বরো-V, ৫৩/১ কলেজ স্ট্রিট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা–৭০০০৭৩
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বরো VI
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উপহার কমিউনিটি হল, ১৪০ আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা–৭০০০১৪
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বরো VII
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সুভানন্দন কমিউনিটি হল, বরো-VII অফিসের ১ম তলা, ৯/১এ এ. জে. সি. বোস রোড, কলকাতা–৭০০০১৭
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বরো VIII
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উদযাপন কমিউনিটি হল, বিবেকানন্দ পার্ক, লেক টেরেস রোড, কলকাতা–৭০০০২৯
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বরো IX
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বরো-IX অফিস, ১১ বেলভেডিয়ার রোড, কলকাতা–৭০০০২৭
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বরো X
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উত্তরায়ণ কমিউনিটি হল, ১৭ই, গল্ফ ক্লাব রোড, জোড়াবস্তি, কলকাতা–৭০০০৩৩
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বরো XI
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বাঁশদ্রোণী সম্মিলনী ক্লাব, পিপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ১১৩, কলকাতা–৭০০০৭০
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বরো XII
ইছাপুরম কমিউনিটি হল, ৪৩২ রাজডাঙ্গা, চক্রবর্তী পাড়া, কলকাতা–৭০০১০৭
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বরো XIII
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মন্যতা কমিউনিটি হল, ডি.এইচ. রোড, বেহালা, কলকাতা–৭০০০৩৪
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বরো XIV
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আগমনী কমিউনিটি হল, ১৬৪/৫ শরত্ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬০
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বরো XV
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কমিউনিটি হল,বরো XV অফিস, ই/৩, সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা ৭০০০২৫
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বরো-XVI
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আবাহন কমিউনিটি হল, ২৮/১৬, জেমস লং সরণি, বিদ্যাসাগর, পূর্ব বড়িশা, কলকাতা ৭০০০৮
কী কী প্রকল্প
শিবিরগুলিতে বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য নতুন করে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা, যুবশক্তি প্রকল্প, বিধবা ভাতা, পিএম কিষাণ যোজনা এবং বার্ধক্য ভাতার মতো প্রকল্প। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা অন্যান্য নথিতে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে, তা সংশোধন করার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে এই শিবিরে।
প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, সরকারি পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হলে সরাসরি এই শিবিরে এসে অভিযোগ জানানো যাবে। দীর্ঘদিন ধরে কারো কোনও কাজ আটকে থাকলেও এই শিবিরে এসে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ।
কড়া নজরদারি ও নিখরচায় পরিষেবার নির্দেশিকা
এই শিবিরগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে নবান্নের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে প্রতিটি শিবিরে সিসিটিভি (CCTV) নজরদারি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই সিসিটিভি ফুটেজ অন্তত ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অনুমোদিত তালিকার বাইরে আবেদনকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত নথি চাওয়া যাবে না। কোনও যোগ্য আবেদনকারীকে কোনওভাবেই শিবির থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।
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