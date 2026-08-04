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‘শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই!’ টালা ব্রিজের লাইটপোস্টে উঠে হুলুস্থুল কাণ্ড যুবকের

টালা ব্রিজের লাইটপোস্টে চড়ে চরম তাণ্ডব! শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলার দাবিতে লাইটপোস্টের মাথায় উঠে ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট যুবকের। থমকে গেল উত্তর কলকাতার ব্যস্ত বিকেলের ট্রাফিক। পরিস্থিতি সামাল দিতে আনা হলো হাইড্রোলিক ক্রেন! 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 04, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:44 PM IST
‘শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই!’ টালা ব্রিজের লাইটপোস্টে উঠে হুলুস্থুল কাণ্ড যুবকের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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