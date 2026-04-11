Kolkata Dating App Scam: কলকাতায় কেলেঙ্কারি: ফার্স্ট ডেটেই ক্যাফেতে ডাকল মেয়েটি, খেয়েদেয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে যেতেই ছেলের হাতে ৮৫০০ টাকার বিল

Kolkata Dating App Scam: কলকাতায় কেলেঙ্কারি: ফার্স্ট ডেটেই ক্যাফেতে ডাকল মেয়েটি, খেয়েদেয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে যেতেই ছেলের হাতে ৮৫০০ টাকার বিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভালোবাসার দাম এত! কলকাতায় ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে নতুন এক প্রতারণার ঘটনা সামনে এসেছে, যা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।
জনপ্রিয় ডেটিং অ্যাপ 'বাম্বল'-এ এক যুবকের সঙ্গে একটি মেয়ের ম্যাচ হয়। এবং যুবকের সঙ্গে দেখা করা জন্য মেয়েটি তাকে রানীকুটির একটি ক্যাফেতে আসতে বলেন। ক্যাফের নাম কাপল ক্যাফে জ়োন। এই ক্যাফেটি মেয়েটি বিশেষভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নিয়ে ছিল। প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। তারা দুজনে কফি ও হুক্কা অর্ডার করেন। সবকিছু যাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবে।
এরপর এল বিল। ৮৫০০ টাকা।
আরও পড়ুন: Diamond Plaza Kolkata: ৩৪৭৫০০০০০০ টাকা, বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের বিখ্যাত ডায়মন্ড প্লাজা মল, শুনেছেন কি?
আরও পড়ুন: Millennium Park Closed: কমিশনের বড় সিদ্ধান্তে ব্যাহত লঞ্চ পরিষেবাও, বন্ধ হয়ে গেল মিলেনিয়াম পার্ক
যুবকের কিছু বুঝে ওঠার আগেই, ক্যাফের কর্মীরা তাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরে। তৈরি হয় একপ্রকার চাপের পরিবেশ। তিনি যখন মেয়েটির দিকে তাকান ব্যাখ্যার আশায়, তখন দেখেন—মেয়েটি ইতিমধ্যেই হেসে হেসে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে।
আসলে এটি কোনও ডেট ছিল না। এটি ছিল সুপরিকল্পিত এক চক্র।
তদন্তকারীদের মতে, এটি ‘হানিট্র্যাপ বিলিং ফ্রড’ নামে পরিচিত। ম, নির্দিষ্ট ক্যাফেতে দেখা করার প্রস্তাব দেয়, এবং সেখানে অতিরিক্ত দাম বা অজানা চার্জ বিলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরে ক্যাফে কর্মীদের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে সেই বিল আদায় করা হয়। পুরো ঘটনাটি একটি সংগঠিত চক্রের অংশ, যেখানে মেয়ে, ক্যাফে এবং কর্মীরা জড়িত থাকে।
কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বহুদিন ধরেই এই ধরনের প্রতারণার চলছে বলে অভিযোগ উঠছে। কিন্তু লজ্জা বা অজ্ঞানতার কারণে অনেকেই অভিযোগ করতে চান না, ফলে অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনাটি ভাইরাল হয়ে পড়ে। অনেকে এটির তীব্র বিরোধীতা করে। আবার কেউ কেউ মজা করে লিখেছেন, 'ভাই কফি খেল আর ৮৫০০ টাকার সাবসক্রিপশন পেয়ে গেল, যা বাম্বল প্রিমিয়াম থেকেও বেশি দামি।'
