English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Under Sea by 2030: কিছুদিনের মধ্যেই জলের নীচে ধর্মতলা, ভিক্টোরিয়া, ডালহৌসি, শিয়ালদহ? ৮২ কিমি স্থল সোজা চলে যাবে সমুদ্রের নীচে...

2030 The End: একটি গবেষণা বলছে, মাত্র ৫ বছরের মধ্যে সমুদ্রজল কলকাতা শহরকে স্পর্শ করবে। যা এই শহরের বেশিরভাগ অংশকেই প্লাবিত করবে। এরপর কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চলই ধীরে ধীরে জলমগ্ন হয়ে পড়বে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 23, 2025, 07:45 PM IST
Kolkata Under Sea by 2030: কিছুদিনের মধ্যেই জলের নীচে ধর্মতলা, ভিক্টোরিয়া, ডালহৌসি, শিয়ালদহ? ৮২ কিমি স্থল সোজা চলে যাবে সমুদ্রের নীচে...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমুদ্রস্তর বাড়ছে (Sea levels rising)। সারা পৃথিবীতেই শহরগুলি আতঙ্কে। ভারতের অনেক শহরই ডুববে (cities of India is sinking)। বহু শহরের মধ্যে আছে (Several metropolitan cities of India) আছে কলকাতাও (Kolkata)। ২০৩০ সালেই কি শেষ (2030 is the end)?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Cloudburst in Kolkata?: মধ্যরাতের অন্ধকারে কলকাতার মাথায় ভাঙল বজ্রবৃষ্টি ভর্তি মেঘ? ভয়াল বৃষ্টিরহস্য ভেদ করল আবহাওয়া দফতর...

উপকূল শঙ্কায়

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলি আতঙ্কে কারণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই-এর মতো উপকূলীয় শহরগুলি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং এগুলি আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। আরও বিস্তারিতভাবে বললে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হয়ে বাড়ছে। যার ফলস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে এই শহরগুলিতে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, এবং উপকূলীয় অঞ্চল ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে।

২০৩০-য়েই জলের নীচে কলকাতা

একটি গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মাত্র ৫-৬ বছরের মধ্যে সমুদ্রজল কলকাতা শহরকে স্পর্শ করবে। যা এই শহরের বেশিরভাগ অংশকেই প্লাবিত করবে। এরপর কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চলই ধীরে ধীরে জলমগ্ন হয়ে পড়বে। এই পরিস্থিতিতে, ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, কলকাতার মাটির নীচের পলিস্তর ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হচ্ছে। ফলে কলকাতার মাটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

১২ বছরের মধ্যে ১২ শহর

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলস্তর বৃদ্ধি কলকাতার জন্য বিপজ্জনক। তবে শুধু কলকাতা নয়, আগামী ১২-১৫ বছরের মধ্যে ভারতের ১২টি উপকূলীয় শহর ডুবে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের সতর্কবার্তা হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা সব জায়গায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। সব বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে বহু এলাকাই ডুবে যাবে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, যদি ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ করা না যায়, তাহলে বিপদ ভয়াবহ হতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে।

হিমবাহ গলছে

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হিমবাহ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে। সমুদ্রের জলস্তর বেশ কয়েক ফুট বেড়ে যাবে। যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ে, তাহলে নোনা জল নদীতে প্রবেশ করতে শুরু করবে। অনেক উপকূলীয় শহরের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। জলস্তর বৃদ্ধির কারণে নদীবাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

ভয়ংকর পূর্বাভাস

পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বরাবর সোজা ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত স্থলভাগ সমুদ্রের নিচে চলে যাবে। এই ঘটনার ১০ বছর পর, সমুদ্রের জল আরও ৭০ কিলোমিটার স্থলভাগে প্রবেশ করবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Kolkata Under SeaKolkata Under Sea waterKolkata Under Sea by 2030Sea levels risingSea levels rising rapidlycities of India sinkingCoastal cities sinkingKolkataMumbaiChennaiKolkata facing imminent dangerKolkata facing imminent danger from rising sea levelsglobal warmingSalt water in the riverCoastal cities terrible2030 is the end
পরবর্তী
খবর

Bansdroni Crime: জলমগ্ন কলকাতায় ভয়ংকর রহস্যমৃত্যু! বাঁশদ্রোণীর বন্ধ ফ্ল্যাটে পচা-গলা মা-ছেলে...
.

পরবর্তী খবর

Bomb found in Daal Lake: শ্রীনগরও নিরাপদ নয়? ডাল লেকের পোস্টঅফিসের সামনে বোমা! বিস্ফোরণের পর...