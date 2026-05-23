/Firhad Hakim: আরও বিপাকে ফিরহাদ হাকিম: ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন থেকে জমি দখল, মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের লালবাজারে

Kolkata Mayor Firhad Hakim Faces Corruption Charges: ফের চরম অস্বস্তিতে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম! শহরের বুকে বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন, ভুয়ো মিউটেশন ও সরকারি জমি দখলের অভিযোগে এবার সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করলেন কলকাতার এক বাসিন্দা। অভিযোগের তির খোদ মেয়র এবং KMC ও KMDA-র পদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। ভুয়ো রিপোর্ট তৈরি থেকে শুরু করে পুরসভার ডিজিটাল ডেটাবেস বদলে ফেলার মতো ৬টি মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা পুরসভার (KMC) অন্দরে দুর্নীতির জট যেন কিছুতেই কাটছে না। এবার আরও বড়সড় আইনি অস্বস্তির মুখে পড়লেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শহরের বুকে এক নামী নির্মাণকারী সংস্থাকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন এবং সরকারি জমি দখলের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে মেয়রকে। এই ঘটনায় কলকাতা পুরসভা এবং কেএমডিএ (KMDA)-র বেশ কয়েকজন পদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে।
কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনারের (অপরাধ) কাছে এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কলকাতার বাসিন্দা শ্রীচরণ রায়। তাঁর স্পষ্ট দাবি, এই গোটা দুর্নীতির চক্রে প্রভাবশালী হাত রয়েছে এবং অভিযুক্তদের তালিকায় অন্যতম প্রধান নাম কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অভিযোগকারী শ্রীচরণ রায় অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) রুজু করে কড়া আইনি পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। এই অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতি এবং পুর প্রশাসনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
অভিযোগকারীর দায়ের করা চিঠিতে পুর প্রশাসন ও প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ মারাত্মক দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। মূলত একটি বড় প্রমোটার বা নির্মাণকারী সংস্থাকে (LLP) কোটি কোটি টাকার অন্যায় সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই জালিয়াতির জাল বোনা হয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগের মূল ছয়টি স্তম্ভ নিচে দেওয়া হলো-
ভুয়ো পরিদর্শন রিপোর্ট প্রস্তুত করা: কোনো একটি নির্দিষ্ট নির্মাণক্ষেত্রের প্রকৃত পরিস্থিতি আড়াল করতে পুরসভার একাংশ আধিকারিক ভুয়ো ও মনগড়া ইন্সপেকশন বা পরিদর্শন রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন।
মানচিত্রে কারচুপি: শহরের বুকে সংশ্লিষ্ট জমির লোকেশন (Location) এবং জরিপ মানচিত্রে (Survey Map) পরিকল্পিতভাবে কারচুপি করা হয়েছে, যাতে বেআইনি নির্মাণকে আইনি রূপ দেওয়া যায়।
পুরসভার রেকর্ড পরিবর্তন: কলকাতা পুরসভার অত্যন্ত গোপনীয় ও সুরক্ষিত পৌর অ্যাসেসমেন্ট বুক (Assessment Book) এবং ডিজিটাল ডেটাবেস রেকর্ড অবৈধভাবে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে।
ভুয়ো এনওসি (NOC) প্রদান: প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পরিবেশ, অগ্নিসুরক্ষা বা অন্যান্য ক্ষেত্রের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।
জাল মিউটেশন প্রক্রিয়া: জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ বেআইনি এবং জাল উপায়ে মিউটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
ভুয়ো হলফনামার ভিত্তিতে প্ল্যান পাস: সংশ্লিষ্ট এলএলপি বা প্রমোটার সংস্থা যে সমস্ত ভুয়ো হলফনামা (Affidavits) এবং ঘোষণা জমা দিয়েছিল, সেগুলির সত্যতা যাচাই না করেই প্রভাবশালীদের নির্দেশে তড়িঘড়ি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে।
শ্রীচরণ রায়ের অভিযোগ, কলকাতা পুরসভা এবং কেএমডিএ-র কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এত বড় মাপের জালিয়াতি করা অসম্ভব। আর এই গোটা প্রক্রিয়ার মাথায় ছত্রছায়া হিসেবে কাজ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট কর্পোরেট সংস্থাকে অন্যায়ভাবে লাভবান করার পেছনে বড়সড় আর্থিক লেনদেনের যোগসূত্র থাকতে পারে বলেও জল্পনা দানা বাঁধছে।
লালবাজারের অপরাধ দমন শাখার কাছে জমা পড়া এই অভিযোগে কলকাতার নাগরিক মহলেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে সাধারণ মানুষকে একটি সামান্য মিউটেশন বা প্ল্যান পাসের জন্য মাসের পর মাস পুরসভার চক্কর কাটতে হয়, সেখানে একটি বড় প্রভাবশালী সংস্থাকে পাইয়ে দিতে কীভাবে খোদ ডেটাবেস বদলে ফেলা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই স্বভাবতই সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। বিরোধীদের দাবি, কলকাতা পুরসভা এখন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মেয়রের পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত এবং নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে পুলিশকে দ্রুত এফআইআর দায়ের করতে হবে। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মেয়রকে কালিমালিপ্ত করতে এই ধরণের ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। আইন আইনের পথেই চলবে।
এখন দেখার, লালবাজারের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা বা অপরাধ দমন শাখা এই অভিযোগের ভিত্তিতে মেয়র ও পুর আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কবে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনা আগামী দিনে কলকাতার পুর রাজনীতিতে যে এক বড়সড় ঝড় তুলতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)