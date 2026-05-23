Firhad Hakim: আরও বিপাকে ফিরহাদ হাকিম: ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন থেকে জমি দখল, মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের লালবাজারে

Kolkata Mayor Firhad Hakim Faces Corruption Charges: ফের চরম অস্বস্তিতে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম! শহরের বুকে বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন, ভুয়ো মিউটেশন ও সরকারি জমি দখলের অভিযোগে এবার সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করলেন কলকাতার এক বাসিন্দা। অভিযোগের তির খোদ মেয়র এবং KMC ও KMDA-র পদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। ভুয়ো রিপোর্ট তৈরি থেকে শুরু করে পুরসভার ডিজিটাল ডেটাবেস বদলে ফেলার মতো ৬টি মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে।

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 23, 2026, 03:54 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:56 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

