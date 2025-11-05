Kolkata Metro: অফিস যেতে দেরি নিশ্চিত? কলকাতায় কমল মেট্রোর সংখ্যা, ঘাম ছুটবে যাত্রীদের...

Kolkata Metro: অফিস যেতে দেরি নিশ্চিত? কলকাতায় কমল মেট্রোর সংখ্যা, ঘাম ছুটবে যাত্রীদের...
Kolkata Metro: ছুটির দিন ভোগান্তি। অনেকটাই কম সংখ্যায় চলবে মেট্রো। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে জেনে নিন--
অয়ন ঘোষাল: গুরু নানক জয়ন্তীর সরকারি ছুটির দিন আজ অনেকটাই কম সংখ্যায় চলবে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ দুই মেট্রো ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইন। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে দেখে নিন--
ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর-শহীদ ক্ষুদিরাম)
বুধবার এই রুটে ২৭২-এর জায়গায় ২৩৬টি মেট্রো চলবে। ১১৮টি আপ ও ১১৮ ডাউন লাইনে চলবে।
১) দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫৫ মিনিটে
২) নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫০ মিনিটে
৩) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫৪ মিনিটে
৪) মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫৫ মিনিটে
৫) দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:২৮ মিনিটে
৬) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৩৩ মিনিটে
৭) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৪৩ মিনিটে
আরও পড়ুন:Kolkata Incident: বঁটিতে মুরগি কাটা পাড়ার বাবলু প্রেমিকাকে মারতে এত ছক! হরিদেবপুরে হতবাক পুলিস...
গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান–সল্টলেক সেক্টর ফাইভ)
বুধবার এই রুটে ২২৬-এর জায়গায় ১৮৬টি মেট্রো চলবে। ৯৩টি আপ ও ৯৩ ডাউন লাইনে চলবে।
১) সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৩২ মিনিটে
২) হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৩০ মিনিটে
৩) সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৪৭ মিনিটে
৪) হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৪৫ মিনিটে
পার্পল অরেঞ্জ এবং ইয়েলো লাইনে অন্যান্য দিনের মতো পরিষেবা পাওয়া যাবে।
আরও পড়ুন:Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)