English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kolkata Metro: অফিস যেতে দেরি নিশ্চিত? কলকাতায় কমল মেট্রোর সংখ্যা, ঘাম ছুটবে যাত্রীদের...

Kolkata Metro: ছুটির দিন ভোগান্তি। অনেকটাই কম সংখ্যায় চলবে মেট্রো। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে জেনে নিন--

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 5, 2025, 09:23 AM IST
Kolkata Metro: অফিস যেতে দেরি নিশ্চিত? কলকাতায় কমল মেট্রোর সংখ্যা, ঘাম ছুটবে যাত্রীদের...

অয়ন ঘোষাল: গুরু নানক জয়ন্তীর সরকারি ছুটির দিন আজ অনেকটাই কম সংখ্যায় চলবে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ দুই মেট্রো ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইন। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে দেখে নিন--

Add Zee News as a Preferred Source

ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর-শহীদ ক্ষুদিরাম)

বুধবার এই রুটে ২৭২-এর জায়গায় ২৩৬টি মেট্রো চলবে। ১১৮টি আপ ও ১১৮ ডাউন লাইনে চলবে।

১) দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫৫ মিনিটে

২) নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫০ মিনিটে

৩) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫৪ মিনিটে

৪) মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৫৫ মিনিটে

৫) দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:২৮ মিনিটে

৬) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৩৩ মিনিটে

৭) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৪৩ মিনিটে

আরও পড়ুন:Kolkata Incident: বঁটিতে মুরগি কাটা পাড়ার বাবলু প্রেমিকাকে মারতে এত ছক! হরিদেবপুরে হতবাক পুলিস...

গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান–সল্টলেক সেক্টর ফাইভ)

বুধবার এই রুটে ২২৬-এর জায়গায় ১৮৬টি মেট্রো চলবে। ৯৩টি আপ ও ৯৩ ডাউন লাইনে চলবে।

১) সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৩২ মিনিটে

২) হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬:৩০ মিনিটে

৩) সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৪৭ মিনিটে

৪) হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯:৪৫ মিনিটে

পার্পল অরেঞ্জ এবং ইয়েলো লাইনে অন্যান্য দিনের মতো পরিষেবা পাওয়া যাবে।

আরও পড়ুন:Hospital CCTV Footage Hacked: গাইনির চেম্বারে অন্তরঙ্গ পরীক্ষা! হাসপাতালের CCTV ফুটেজ ভাইরাল পর্ন সাইটে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
kolkata metroKolkata Metro DelayMetro Service Cutkolkata trafficOffice Rush KolkataMetro Commuterskolkata news
পরবর্তী
খবর

BJP: নভেম্বরেই বিজেপির রাজ্য কমিটির ঘোষণা! কারা থাকছেন? চলে এল আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Tech Layoffs 2025: ১ লক্ষ ১৭ হাজারের চাকরি গেছে, ছাব্বিশে আরও সর্বনাশ ডেকে আনবে AI... তৈরি ত...