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রাতভর ঠাকুর দেখার মহা সুযোগ! পুজোয় ভোর চারটে পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো, জেনে নিন সময়সূচি

Kolkata Metro: পুজোয় যাত্রীদের সুবিধার্থে বড় সিদ্ধান্ত মেট্রো কর্তৃপক্ষের। ভিড় সামলা দুপুর ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত সারা রাত চলবে মেট্রো। বিজয়া দশমীতে মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে দুপুর ১টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 17, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 08:07 AM IST
রাতভর ঠাকুর দেখার মহা সুযোগ! পুজোয় ভোর চারটে পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো, জেনে নিন সময়সূচি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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রাতভর ঠাকুর দেখার মহা সুযোগ! পুজোয় ভোর চারটে পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো, জেনে নিন সময়সূচি
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