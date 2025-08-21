English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Metro: এক মেট্রোতেই হাওড়া থেকে সোজা সেক্টর V! ঝক্কির দিন শেষ, পরিষেবা শুরু শুক্রেই...

East-West Metro: শুক্রবার বিকেল ৪.১০ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ, হেমন্ত মুখার্জী থেকে বেলেঘাটা এবং নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 21, 2025, 06:54 PM IST
Kolkata Metro: এক মেট্রোতেই হাওড়া থেকে সোজা সেক্টর V! ঝক্কির দিন শেষ, পরিষেবা শুরু শুক্রেই...
ফাইল ছবি

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: শুক্রবার সন্ধ্যা ছটা থেকে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সম্পূর্ণ পরিসেবা ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে এক ট্রেনে চেপে সরাসরি চলে যেতে পারবেন সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে উদ্বোধন হওয়া অন্য দুটি পরিষেবা অর্থাৎ নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর ও হেমন্ত মুখার্জী থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত ট্রেন ২৫ অগাস্ট সকাল ৮ টা থেকে সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন, Kolkata Weather: আবার ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়, জলে ডুবে যেতে পারে শহর-শহরতলি...

এই মেট্রো বউবাজার এলাকা দিয়ে তৈরীর সময় একাধিকবার বিপর্যয় ঘটে। আর সেই বিপর্যয়ে যারা গৃহহীন হয়েছিলেন, তারা কি চড়বেন ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোতে?  কি তাদের অনুভূতিআগামীকালের উদ্বোধন ঘিরে?  ১৯ সালে প্রথমবার বউবাজার এলাকায় বিপর্যয় ঘটে, ৩১ আগস্ট দিনটা ছিল।

তারপর থেকে একাধিকবার বিপর্যয় ঘটেছে এই বউবাজার চত্বরে। মেট্রোর কাজ করার সময় বহু বাড়িতে ফাটল ধরেছে। বহুবাড়ি ধসে গিয়েছে। কিছু কিছু বাড়িতে তৎক্ষণাৎ মেরামতি করে পরিবারের লোকেদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। 

কিন্তু প্রায় ১০৪ টি পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেই সময়। তার কারণ তাদের বাড়িগুলো একেবারেই বসবাসযোগ্য ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোর মধ্যে প্রায় ২৫ টা বাড়িকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে হয়েছে। বাকিগুলো সারিয়ে সেখানে কেউ পাঁচ বছর কেউ ছ বছর পরে ফেরত আসছেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৭ টা ফ্যামিলিকে তাদের জায়গায় ফেরত আনা যায়নি। 

 তার কারণ যে ২৫টি বাড়ি পুরোপুরি ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে সেই বাড়িগুলির এরা বাসিন্দা ছিলেন। যারা ফিরেছেন বাড়িতে তারা খুশি যে বাড়িতে ফিরতে পেরেছেন। আবার প্রজেক্ট তাও শেষ হচ্ছে। কিন্তু যারা এখনও ফিরতে পারেননি তাদের বক্তব্য, সব হারিয়েছি। উদ্বোধন নিয়ে আর কি বা বলব। মাথায় কিছু আসছে না। 

কে এম আর সি এল-এর বক্তব্য, এই ২৫ টা বাড়ির মধ্যে তিনটে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বাকি বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ পাইলিং করে ভিত তৈরি করে তার ওপর বাড়ি তৈরি হবে। পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই বাড়িগুলো তৈরির ছাড়পত্র মিলেছে যাদের বাড়ি ভাঙার আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই সেই বাড়িগুলো তৈরি করে দেওয়া হবে এমনটাই সিদ্ধান্ত। 

আরও পড়ুন, GST on Life and Health Insurance: বড় সিদ্ধান্ত! থাকবে না ১৮% GST! করমুক্ত হতে চলেছে জীবন এবং স্বাস্থ্য বিমা?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
kolkata metroeast west metroEsplanade Howrah Maidan MetroBowbazar MetroPM Modi
পরবর্তী
খবর

Kolkata News: সল্টলেকের রাস্তায় 'আক্রান্ত' প্রাক্তন বিচারপতির ছেলে, পালটা অভিযোগ আনল পুলিস...

.

পরবর্তী খবর

Delhi CM Rekha Gupta Attacked: আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী! বাড়িতেই জনশুনানি চলাকালীন রেখ...