/সোমবার থেকে ব্লু ও গ্রিন লাইনে বাড়ছে ট্রেনের সংখ্যা, সময় বদল হচ্ছে প্রথম ও শেষ মেট্রোর

অয়ন ঘোষাল: নিত্যযাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে প্রথম মেট্রোর সময় আরও এগিয়ে আনল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শেষ মেট্রোর সময়ও অনেকটা পিছিয়ে গেল।
ব্লু লাইন
ভোর ৬টা থেকে ব্লু লাইনে মেট্রো পাওয়া যাবে। এতদিন সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে পাওয়া যেত প্রথম মেট্রো। ব্লু লাইনে শেষ মেট্রো মিলবে রাত ১০:৩০ মিনিট পর্যন্ত।
গ্রিন লাইন
গ্রিন লাইনে প্রথম মেট্রো ভোর ৬টা থেকে পাওয়া যাবে। এই লাইনে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে। এর আগে রাত ১০টা ৫ মিনিটে লাস্ট মেট্রো ছিল এই লাইনে।
২৭ জুলাই থেকে শুরু হবে মেট্রোর নতুন টাইমটেবিল
যাত্রীদের আরও উন্নত সংযোগ এবং বাড়তি সুবিধা দিতে মেট্রো রেল আগামী ২৭ জুলাই ২০২৬ থেকে ব্লু এবং গ্রিন লাইনে ট্রেন পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে এই নতুন সময়সূচি এবং বর্ধিত পরিষেবা চালু হবে। পর্যাপ্ত যাত্রী পেলে এই টাইম টেবিল স্থায়ী হবে।
ব্লু লাইন
প্রথম ট্রেন: সকাল ৬:০০টা (আগে ছিল ৬:৫০টা)
শেষ ট্রেন: রাত ১০:৩০টা (আগে ছিল ৯:৪৪টা)
গ্রিন লাইন
প্রথম ট্রেন: সকাল ৬:০০টা (আগে ছিল ৬:৩৯টা)
শেষ ট্রেন: রাত ১০:৩০টা (আগে ছিল ১০:০৫টা)
ট্রেন সংখ্যা বাড়ছে
ব্লু লাইন
সোমবার থেকে শুক্রবার: ২৭২টি পরিষেবা (আগে ছিল ২৬০টি)
শনিবার: ২৫৮টি পরিষেবা (আগে ছিল ২৪৬টি)
রবিবার: ১৫৮টি পরিষেবা (আগে ছিল ১৫২টি)
গ্রিন লাইন
সোমবার থেকে শুক্রবার: ২৩৬টি পরিষেবা (আগে ছিল ২২৮টি)
শনিবার: ২১২টি পরিষেবা (আগে ছিল ২০৪টি)
রবিবার: ১১১টি পরিষেবা (আগে ছিল ১০৮টি)
রবিবারের পরিষেবা
রবিবার, ব্লু এবং গ্রিন উভয় লাইনে সকাল ৯:০০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে।