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সোমবার থেকে ব্লু ও গ্রিন লাইনে বাড়ছে ট্রেনের সংখ্যা, সময় বদল হচ্ছে প্রথম ও শেষ মেট্রোর

Kolkata Metro Rail Timetable: আগামী ২৭ জুলাই ২০২৬ থেকে ব্লু এবং গ্রিন লাইনে ট্রেন পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Jul 23, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:39 AM IST
সোমবার থেকে ব্লু ও গ্রিন লাইনে বাড়ছে ট্রেনের সংখ্যা, সময় বদল হচ্ছে প্রথম ও শেষ মেট্রোর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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