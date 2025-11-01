English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Metro: ২২৬-এর বদলে ১৮৬! শনিবার স্থায়ীভাবে মেট্রো সংখ্যা কমছে গ্রিন লাইনে...

Kolkata Green Line Metro: নতুন সময়সূচিতে শনিবার প্রথম মেট্রো কখন? শেষ মেট্রোই বা কখন? মেট্রো সংখ্যা কমানোয় শনিবার অফিযাত্রীদের হয়রানি বাড়বে বলে আশঙ্কা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 1, 2025, 01:21 PM IST
Kolkata Metro: ২২৬-এর বদলে ১৮৬! শনিবার স্থায়ীভাবে মেট্রো সংখ্যা কমছে গ্রিন লাইনে...

অয়ন ঘোষাল: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো (Kolkata Metro Green Line) পরিষেবা চালু হওয়ায় বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে ট্র্যাফিকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন সেক্টর ফাইভের অফিসযাত্রীরা। কিন্তু শনিবার গ্রিন লাইনে কমবে মেট্রো। এমনটাই জানালেন কর্তৃপক্ষ। 

এতদিন পর্যন্ত শনিবার সংশ্লিষ্ট লাইনে ২২৬টি পরিষেবা পাওয়া যেত। কিন্তু ১ নভেম্বর থেকে প্রত্যেক শনিবার এই লাইনে আপ এবং ডাউন মিলিয়ে মোট ১৮৬টি মেট্রো ট্রেন চলবে। ১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী সমস্ত শনিবার সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার প্রথম মেট্রো সকাল ৬টা ৩৯ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৬টা ৩২ মিনিটে ছাড়বে (Kolkata Metro Green Line Timings)। তবে শনিবারে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার প্রথম মেট্রো এবং  হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, ফিরতি সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান আসার শেষ মেট্রোর সময়ে অবশ্য কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। 

চাকরিজীবী মেট্রো যাত্রীদের একাংশের দাবি ছিল, শনিবারও সেক্টর ফাইভের অনেক অফিস খোলা থাকে। ফলে ওই দিনে মেট্রো সংখ্যা বাড়ালে তাঁদের পরিষেবা পেতে সুবিধা হয়। কিন্তু বাড়ানোর পরিবর্তে মেট্রো সংখ্যা কমানোয় এবার থেকে সপ্তাহের ওই নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা।

