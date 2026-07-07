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মেট্রোয় সাবধান! টিকিটে কোনও গোলমাল থাকলেই এবার জরিমানা ৫০০ , সুখটানে ২০০০

Kolkata Metro:  কলকাতা মেট্রোতেও চালু হচ্ছে জন বিশ্বাস আইন, ২০২৬। স্টেশনে স্টেশন বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:19 PM IST
মেট্রোয় সাবধান! টিকিটে কোনও গোলমাল থাকলেই এবার জরিমানা ৫০০ , সুখটানে ২০০০
Image Credit: মেট্রোয় বাড়ল জরিমানাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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