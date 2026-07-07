/মেট্রোয় সাবধান! টিকিটে কোনও গোলমাল থাকলেই এবার জরিমানা ৫০০ , সুখটানে ২০০০

অয়ন ঘোষাল: বিনা টিকিটে ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। আড়াইশো নয়, এবার জরিমানা দিতে হবে পাঁচশো টাকা! কলকাতা মেট্রোতেও চালু হচ্ছে জন বিশ্বাস আইন, ২০২৬। নয়া আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। স্টেশনে স্টেশন বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।
মেট্রো পথে জুড়ছে শহর। কলকাতায় এখন মেট্রো চলছে গঙ্গার নিচে দিয়েও! ভিড় আরও বেড়েছে পাতালপথে। কম ভাড়ার টিকিটে বেশি দূরত্বে যাতায়াত করতে গিয়ে ধরা পড়েন অনেকেই। আবার অনেক সময় এক্সিট গেট দিয়ে এক যাত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে যান আরও একজন। তাঁদের বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবেই গণ্য হবেন। সেক্ষেত্রেও জরিমানা পাঁচশো টাকাই।
মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, মেট্রোর কোচ, কামরা বা ভূগর্ভস্থ স্টেশনে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধূমপান করলে ২,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এমনকী, টিকিট বা পাস বাজেয়াপ্তও করা হতে পারে। জরিমানা না দিতে অস্বীকার করলে আদালতে পেশ করা পাঁচ হাজার আদায় করা হবে। ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, মত্ত অবস্থায় অন্য যাত্রীদের বিরক্ত করলে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কারাদণ্ড, দুই-ই হতে পারে।
মেট্রো চত্বরে অশালীন ভাষা ব্যবহার, অশোভন আচরণ বা যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করলে ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও টিকিট বাতিল করা হতে পারে। তবে শুধু যাত্রীরাই নয়, কর্মীদের জন্যও রয়েছে আইন। জানানো হয়েছে, দায়িত্ব পালনকালে কোনও মেট্রো কর্মী মদ্যপ অবস্থায় ধরা পড়লে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর, অনুমতি ছাড়া মেট্রো ট্র্যাক বা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করলে ৫০০ টাকা জরিমানা হবে। জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় শাস্তি হতে পারে।
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