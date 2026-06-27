/কালীঘাটে মেট্রোর রেলিং টপকে লাইনে ঝাঁপ ৬৫ বছরের বৃদ্ধের, ব্যাহত পরিষেবা: ফের কাঠগড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

অয়ন ঘোষাল: শনিবার সাতসকালে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে ফের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটল। দক্ষিণ কলকাতার ব্যস্ত কালীঘাট স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন এক প্রবীণ নাগরিক। এই ঘটনার জেরে সপ্তাহের শেষে ব্যস্ত সময়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাইনে সাময়িকভাবে ‘ট্রাঙ্কেটেড’ বা খণ্ডিত পরিষেবা চালু করতে হয় মেট্রো কর্তৃপক্ষকে। তবে উদ্ধারকাজ দ্রুত শেষ হওয়ায় বড়সড় বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা মিলেছে।
মেট্রো রেল ও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ঠিক ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ কালীঘাট স্টেশনের আপ লাইনে আচমকাই এক যাত্রী চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন। তদন্তে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। চরম মানসিক অবসাদের জেরেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নেন বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার পরেই স্টেশনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ট্রেনের চালক আপৎকালীন ব্রেক কষায় এবং রেলের তৎপরতায় ওই প্রবীণ ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ঘটনার পরেই লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধারকাজ শুরু করার ফলে আপ ও ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। সকালের দিকে অফিস বা জরুরি কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়া যাত্রীরা বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েন। দুর্ভোগ কমাতে তড়িঘড়ি বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবেন মেট্রো আধিকারিকরা। ব্লু লাইনের দুই প্রান্তে খণ্ডিত বা ট্রাঙ্কেটেড পরিষেবা শুরু করা হয়।
মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে সেন্ট্রাল ও উত্তর কলকাতার দিকে যোগাযোগ সচল রাখতে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত একটি অংশে ট্রেন চালানো হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার যাত্রীদের সুবিধার্থে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত ট্রাঙ্কেটেড পরিষেবা চালু রাখা হয়।
তবে মেট্রো কর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত উদ্ধারকাজ শেষ করে সকাল ৭টা ৪৪ মিনিট নাগাদ, অর্থাৎ মাত্র ২১ মিনিটের মাথায় লাইনের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে নেওয়া হয়। এরপর সকাল ৮টা থেকে সমগ্র ব্লু লাইনেই ফের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
এই ঘটনার পর কালীঘাট স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো নিয়ে উঠছে বড়সড় প্রশ্ন। স্টেশনে আত্মহত্যা রুখতে ইতোমধ্যেই কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বিশেষ লোহার রেলিং বসানো হয়েছিল। কিন্তু আজকের এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে, সেই রেলিং বসানোর পরিকল্পনা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও অপরিকল্পিত ছিল। সেই রেলিং টপকেই কীভাবে একজন ৬৫ বছরের বৃদ্ধ লাইনে ঝাঁপ দিলেন, তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। এই আকস্মিক বিপত্তিতে মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে দ্রুত প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর (PSD) বসানোর দাবি আবারও জোরালো হয়ে উঠেছে।
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