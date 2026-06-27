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কালীঘাটে মেট্রোর রেলিং টপকে লাইনে ঝাঁপ ৬৫ বছরের বৃদ্ধের, ব্যাহত পরিষেবা: ফের কাঠগড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কলকাতা মেট্রোয় ফের আত্মহত্যার চেষ্টা! শনিবার সকালে আপ লাইনে ঝাঁপ দিলেন এক ৬৫ বছরের প্রবীণ। চরম মানসিক অবসাদের জেরে এই ঘটনা। রেলের তৎপরতায় তাঁকে জীবিত উদ্ধার করে SSKM হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। ২১ মিনিট পরিষেবা বিঘ্নিত থাকার পর সকাল ৮টা থেকে ফের স্বাভাবিক ব্লু লাইন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, হাজার হাজার টাকা খরচ করে বসানো রেলিং টপকে কীভাবে ঝাঁপ দিলেন ওই বৃদ্ধ? অপরিকল্পিত পরিকাঠামোর জেরেই কি এই দুর্ঘটনা?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 27, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:52 AM IST
কালীঘাটে মেট্রোর রেলিং টপকে লাইনে ঝাঁপ ৬৫ বছরের বৃদ্ধের, ব্যাহত পরিষেবা: ফের কাঠগড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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