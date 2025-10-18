English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Metro: এবার কালীপুজোতেও রাতে মেট্রো! রাতের শেষ মেট্রো কখন, জানুন...

Kolkata Metro latest news: সকালের পরিষেবা পিছিয়ে দিয়ে রাতের দিকে পরিষেবা বাড়ানো হচ্ছে কালীঘাট এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের কথা ভেবে। 

Oct 18, 2025, 11:41 AM IST
অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজো এবং বিসর্জন কার্নিভালের পর এবার কালীপুজোতেও যাত্রী চাপ সামাল দিতে বিশেষ ব্যবস্থা মেট্রোয়।

ব্লু লাইন অর্থাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর

প্রতিদিন ২৭২টি মেট্রো চলে। কালীপুজোর দিন  চলবে মোট ১৪৪টি। সকালের পরিষেবা পিছিয়ে দিয়ে রাতের দিকে পরিষেবা বাড়ানো হচ্ছে কালীঘাট এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের কথা ভেবে। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের পরিবর্তে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরামগামী প্রথম মেট্রো সকাল ৭.৫৪ মিনিটে। সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটের পরিবর্তে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর গামী প্রথম মেট্রো সকাল ৮টায়। 

 মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের বদলে সকাল ৮টায় শুরু হবে প্রথম মেট্রো পরিষেবা। তবে এই রুটে রাতের মেট্রো পরিষেবার সময়সীমা বাড়বে। রাত ৯টা ২৮ মিনিটের বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৫১ মিনিটে। ২০ মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে এই বর্ধিত সময়ের জন্য। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকেও দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রাত ৯টা ৩৩ মিনিটের বদলে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১১টায়। ২০ মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে এই বর্ধিত সময়ে। 

গ্রিন লাইন অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ

২২৬টির বদলে মোট ১২৪টি মেট্রো চলবে। তবে এই রুটে সকালের প্রথম এবং রাতের শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন নেই। অন্যান্য দিনের মতো সকাল সাড়ে ৬টায় হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং সকাল ৬টা ৩২ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের মেট্রো ছাড়বে। রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং রাত ৯টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে।

