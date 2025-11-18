Kolkata Metro Purple Line: কলকাতা মেট্রোর বিশাল বড় সুখবর! কাটল জমিজট, এবার পুরো পথেই ছুটবে মেট্রো...জোকা থেকে টানা...
Kolkata Metro Purple Line Big News: এ শহরে মেট্রো সম্প্রসারণের পথে অনেক বাধার মধ্যে অন্যতম জমি জট। বিষয়টি মাঝে মাঝে আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছে। এ সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার অন্যতম ছিল মোমিনপুর খিদিরপুরের মধ্যেকার একটি জমি। সে জটও কাটল।
অয়ন ঘোষাল: কলকাতা মেট্রো (kolkata Metro) নিয়ে এল বড় সুখবর। সুখবর এল মূলত পার্পল লাইন (Kolkata Metro Purple Line) নিয়ে। জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত (Joka-Esplanade) পার্পল লাইন (Kolkata Metro Purple Line) মেট্রোর কাজে বার বার নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে। সেই বাধা এবার কাটতে চলেছে।
কীরকম বাধা?
কীরকম বাধা? অনেক বাধার মধ্যে অন্যতম ছিল জমি জট। বিষয়টি মাঝে মাঝে এমনকি আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছে। এবং এই সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম ছিল মোমিনপুর এবং খিদিরপুরের মধ্যেকার একটি জমি।
নেপাল-কলকাতা
জমিটি নেপালের কনস্যুলেটের। বাড়িটি জরাজীর্ণ এবং প্রায় পরিত্যক্ত হলেও সেটি ছিল নেপাল সরকারকে প্রদত্ত ৯৯ বছরের লিজের জমি। মেট্রোপথ সম্প্রসারিত করতে ওই জমির প্রয়োজন ছিল কর্তৃপক্ষের। অবশেষে সেই জমি জট কাটল। ওই জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নেপাল কনস্যুলেটের সঙ্গে সোমবার মউ স্বাক্ষর করল কলকাতা মেট্রো এবং নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড।
মউ
চুক্তি অনুযায়ী, নেপাল কনস্যুলেটের ওই জমির পরিবর্তে শহরের অন্যত্র রেলের হাতে থাকা ৫২৬.৩৪ বর্গমিটার জমি নেপাল দূতাবাসকে দেবেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সোমবার ভিক্টোরিয়া স্টেশনে আরভিএনএল মডেল রুমে মউ স্বাক্ষর হয় দুই পক্ষের মধ্যে। কলকাতার নেপাল কনসাল জেনারেল জাক্কাপ্রসাদ আচার্য ছাড়াও ছিলেন মেট্রোর একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।
জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড
মেট্রো কর্তৃপক্ষ আশাবাদী, জমি-জট কাটায় খুব শীঘ্রই পার্পল লাইনের ওই অংশের বাকি কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। এবং চালু হয়ে যাবে জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পুরো পথে মেট্রো চলাচল।
