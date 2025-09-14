Kolkata Metro Railway: দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডের জের, মেট্রোয় বাড়ছে ৮০০ নিরাপত্তারক্ষী

Kolkata Metro Railway: দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডের জের, মেট্রোয় বাড়ছে ৮০০ নিরাপত্তারক্ষী
Kolkata Metro Railway: গত ১২ সেপ্টেম্বর ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ছুরির কোপে ছাত্রের হাতে খুন হয় এক ছাত্র! নিহত ছাত্রের নাম মনোজিত্ যাদব
অয়ন ঘোষাল: ঢিলেঢালা মনোভাব আর নয়। কলকাতা মেট্রোর নিরাপত্তায় এবার বাড়ানো হচ্ছে ৮০০ নিরাপত্তারক্ষী। দক্ষিণশ্বর স্টেশনে খুনের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করছে কলকাতা মেট্রো। পাশাপাশি বাড়ছে স্ক্যানার ও সিকিউরিটি চেকিং। অনেক সময় দেখা যায় স্ক্য়ানার এড়িয়েই অনেকে ঢুকে পড়ছেন। কেউ আবার সিকিউরিটি চেকিংয়ের নজর এড়িয়ে যাচ্ছেন। এখনও থেকে এইসব বিষয় রাশ টানছে মেট্রোরেল।
মেট্রো রেলের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যাত্রীদের চলফেরা সিসিটিভি খুঁটিয়ে নজর রাখা হচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনে ঢোকার মুখে যাত্রীদের ব্যাগ স্ক্যান করা হচ্ছে। যে কোনও যাত্রীর কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলে তা নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা গত ১২ সেপ্টেম্বর ঘটেছে তা স্কুল পড়ুায়দের মধ্যেকার ঘটনা। এটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই বিবেচনা করতে হবে। যাত্রীরা নির্দিষ্ট কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারেন। গর্বের সঙ্গে বলতে পারি কলকাতা মেট্রো শহরের একটি নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা।
উল্লেখ্য, গত ১২ সেপ্টেম্বর ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ছুরির কোপে ছাত্রের হাতে খুন হয় এক ছাত্র! ওই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য় আটক করা হয় ৩ জনকে। নিহত ছাত্রের নাম মনোজিত্ যাদব। বাড়ি, বরানগর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। এলাকায় ভালো ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল সে। চলতি বছরেই বাগবাজার হাইস্কুলের ভর্তি হয়েছিল মনোজিত্। কলা বিভাগের ছাত্র ছিল সে। শুক্রবার স্কুলে পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে স্কুলের বাইরে বাণিজ্য বিভাগের এক পড়ুয়ার সঙ্গে মনোজিতের বচসা হয় বলে খবর। দক্ষিণেশ্বরে নামার পর ফের বাণিজ্য বিভাগের ওই পড়ুয়ার সঙ্গে বচসা হয় মনোজিতের। বন্ধুরা তখন কিছুটা দূরে ছিল। অভিযোগ, তখনই ব্যাগ থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে মনোজিতকে কোপাতে থাকে আগরপাড়ার বাসিন্দা বাণিজ্য বিভাগের ওই ছাত্রটি।
মেট্রো স্টেশনের ওই ঘটনায় শেষপর্যন্ত মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতের নাম, রানা সিং। হাওড়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিস। এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে মেট্রোর যাত্রীদের নিরাপত্তা। প্রশ্ন উঠে যায় কীভাবে মেট্রো স্টেশনে ছুরি হাতে ঢুকে পড়ল স্কুল ছাত্র?
