/ভোর ৪টে থেকেই ছুটবে মেট্রো! যোগদিবস আর নিট পরীক্ষার আগেই বিরাট সুখবর শহরবাসীর জন্য

অয়ন ঘোষাল: সুখবর কলকাতাবাসীর জন্য। সুখবর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যাঁরা শামিল হবেন,তাঁদের জন্য। যাঁরা বাতিল হওয়া নিট পরীক্ষার রিএগজামিনেশনে বসতে চলেছেন, তাঁদের জন্য। আগামী রবিবার, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং একই দিনে দেশ জুড়ে আয়োজিত হতে চলেছে NEET-UG প্রবেশিকা পরীক্ষা।
নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত কলকাতা মেট্রোর
রেড রোডে এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং নিট পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধা-- এই দুটি বিষয় মাথায় রেখে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। আগামী রবিবার সাধারণ সময়ের অনেক আগে, ভোর ৪টে থেকেই ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনে শুরু হবে মেট্রো চলাচল। সকাল সকাল যাত্রীদের ভিড় সামলাতে এই তিনটি রুটেই ওইদিন ট্রেনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোও হচ্ছে।
তবে, টার্মিনাল স্টেশনগুলি থেকে রাতের শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।
কোন লাইনে কেমন থাকবে মেট্রো পরিষেবা
ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর--কবি সুভাষ)
রবিবার সাধারণত ১৫২টি ট্রেন চলে। আগামী ২১ জুন ব্লু লাইনে মোট ২১৪টি (১০৭টি আপ এবং ১০৭টি ডাউন) ট্রেন চালানো হবে। ভোর ৪টে থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। ১৪ এবং ১৫ মিনিটের ব্যবধানে ট্রেন মিলবে।
প্রথম ট্রেন
ভোর ০৪:০০ টে: দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (সাধারণত সকাল ৯টা)
ভোর ০৪:০০ টে: নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (সাধারণত সকাল ৯টা)
ভোর ০৪:০০ টে: মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (বিশেষ পরিষেবা)
ভোর ০৪:০০ টে: শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর (সাধারণত সকাল ৯টা)
ভোর ০৪:০০ টে: মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (সাধারণত সকাল ৯টা)
ভোর ০৪:০০ টে: নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর (বিশেষ পরিষেবা)
গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান--সল্টলেক সেক্টর ৫)
গ্রিন লাইনে আগামী রবিবার ট্রেনের সংখ্যা ১০৮ থেকে বাড়িয়ে ১৭৩টি (৮৭টি আপ এবং ৮৬টি ডাউন) করা হচ্ছে। ভোর ৪টে থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত। ১০ মিনিট এবং ১৫ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো চলবে। এরপর রবিবারের স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলবে ট্রেন।
প্রথম পরিষেবা
ভোর ০৪:০০ টে: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ (সাধারণত সকাল ৯টা)
ভোর ০৪:০২ টে: সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দান (সাধারণত সকাল ৯:০২)
ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া – জয় হিন্দ বিমানবন্দর)
রবিবারের ৭৮টি পরিষেবার বদলে এই রুটে মোট ১১২টি (৫৬টি আপ এবং ৫৬টি ডাউন) ট্রেন চলবে। ভোর ৪টে ১৮ মিনিট থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত। ১৮ এবং ২০ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো মিলবে। এরপর রবিবারের স্বাভাবিক সময়সূচিই বজায় থাকবে।
প্রথম ট্রেন পরিষেবা
ভোর ০৪:১৮ মিনিটে: নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর (সাধারণত সকাল ৯:১৮ মিনিটে)
ভোর ০৪:৪০ মিনিটে: জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া (সাধারণত সকাল ৯:৪০ মিনিটে)
আগামী ২১ জুন রবিবারের শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ে কোনও বদল করা হচ্ছে না। পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে ওই দিন কোনও মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না।
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