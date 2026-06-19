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ভোর ৪টে থেকেই ছুটবে মেট্রো! যোগদিবস আর নিট পরীক্ষার আগেই বিরাট সুখবর শহরবাসীর জন্য

Kolkata Metro Special Services on Sunday: আগামী ২১ জুন কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন ও ইয়েলো লাইনে অতিরিক্ত সার্ভিস মিলবে। ওই দিন রবিবার। কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ওইদিন ঘটছে। প্রথমত ২১ জুন আন্চর্জাতিক যোগ দিবস। আর ওই দিনই নিট-ইউজি'র পরীক্ষা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:46 PM IST
ভোর ৪টে থেকেই ছুটবে মেট্রো! যোগদিবস আর নিট পরীক্ষার আগেই বিরাট সুখবর শহরবাসীর জন্য

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ভোর ৪টে থেকেই ছুটবে মেট্রো! যোগদিবস আর নিট পরীক্ষার আগেই বিরাট সুখবর শহরবাসীর জন্য
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