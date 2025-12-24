English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Metro: বড়দিনে মেট্রো চলাচলে বড় রদবদল, দেখে নিন টাইম টেবিল

Kolkata Metro:  প্রথম মেট্রো সকাল ৬:৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া ও শহিদ ক্ষুদিরাম উভয় দিক থেকে ছাড়বে। সকাল ৬:৫৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর ও মহানায়ক উত্তম কুমার থেকেও প্রথম ট্রেন ছাড়বে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Dec 24, 2025, 11:35 AM IST
Kolkata Metro: বড়দিনে মেট্রো চলাচলে বড় রদবদল, দেখে নিন টাইম টেবিল

অয়ন ঘোষাল: বড়দিনে কলকাতায় ঢুকবেন অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশি মানুষজন। রাস্তায় তীব্র যানজটের সম্ভাবনা। সেই ভার কমানোর জন্য যাত্রী পবিবহণে বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা মেট্রো। ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে বাড়তি সময় পর্যন্ত মেট্রো চালানো হবে। অন্য তিনটি লাইন ইয়েলো, পার্পল ও অরেঞ্জে স্বাভাবিক পরিষেবা থাকবে।

২৫ ডিসেম্বর ছুটির দিন হলেও ব্লু লাইনে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি সময়ে পরিষেবা চালানো হবে। বাড়ানো হয়েছে শেষ মেট্রোর সময়। মেট্রো কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০:৩০ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০:২৩ মিনিটে। ২৫ তারিখ মোট ২২৪টি মেট্রো (১১২ আপ ও ১১২ ডাউন) চলবে।

 প্রথম মেট্রো সকাল ৬:৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া ও শহিদ ক্ষুদিরাম উভয় দিক থেকে ছাড়বে। সকাল ৬:৫৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর ও মহানায়ক উত্তম কুমার থেকেও প্রথম ট্রেন ছাড়বে। দুপুর ২:৪০ থেকে রাত ৮:৩০ এই সময় প্রতি ৭ মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া হয়ে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত দুটি সরাসরি মেট্রো চলবে। সেগুলো শুধু একতরফা যাবে। এখানে কোনো ফিরতি পরিষেবা নেই। 

গ্রিন লাইনে ২০১টি ট্রেন পরিষেবা বড়দিনে। সকাল ৬:৩৯ থেকে রাত ১০:২০ পর্যন্ত। সকালের অনুপাতে বিকেলে পরিষেবার ঘনত্ব বাড়বে। বিকেল ৪:২৫ থেকে রাত ৮:৩০ প্রতি ৬ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। সকাল ৬:৩৯ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান। সকাল ৬:৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ প্রথম মেট্রো। রাত ২১:৫৫ মিনিটে উভয় দিক থেকে ট্রেন (হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ)। রাত ২২:০৫ ও ২২:২০ মিনিটে যথাক্রমে হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্কের বাড়তি দুটি বড়দিন স্পেশাল পরিষেবা। ইয়েলো লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে এদিন বিশেষ কোনও পরিবর্তন করা হবে না। প্রতিদিনের মতোই মেট্রো চলবে।

