Kolkata Metro Blue Line: কলকাতা মেট্রোয় ঘটতে চলেছে অবিশ্বাস্য ঘটনা! অভিনব 'বেস' ব্যবস্থায় সুড়ঙ্গে আর ঘটবে না...

Zee News Bengali
  খবর
  কলকাতা
Battery Energy Storage System BESS: বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা সরবরাহের ছেদের কারণে মেট্রোর টানেলে ট্রেন আটকে যাওয়ার দিন শেষ। ব্লু লাইন মেট্রোয় আনিষ্ঠনিকভাবে চালু হল বেস।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 25, 2026, 04:27 PM IST
অয়ন ঘোষাল: বিদ্যুৎবিভ্রাট বা সরবরাহের ছেদের কারণে মেট্রোর টানেলে ট্রেন আটকে যাওয়ার দিন শেষ। ব্লু লাইন মেট্রোয় (Kolkata Metro Blue Line) আনিষ্ঠনিকভাবে চালু হল 'ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম' (Battery Energy Storage System) বা 'বেস' (BESS)। মেট্রো ব্যাটারি প্রযুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য বিপর্যয় মোকাবিলা। দক্ষিণেশ্বর-শহীদ ক্ষুদিরাম রুটে পরীক্ষামূলক ভাবে সফল হওয়ার পরে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যে ব্যবস্থা পাওয়ার ফেইলিওর হলেও ট্রেন নিয়ে যাবে পরবর্তী স্টেশনে।

গরমে ও আতঙ্কে হাঁসফাঁসের দিন শেষ

দেশের প্রথম মেট্রো পেয়েছিল এই শহর। এবার পেতে চলেছে দেশের প্রথম 'বেস' সিস্টেমও! কী এই  'বেস' সিস্টেম? নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য 'ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম'। এই ব্যবস্থা চালু হল দেশের প্রাচীনতম মেট্রো পথের সুড়ঙ্গে, অর্থাৎ ব্লু লাইন মেট্রো পথে টানেলে আটকে পড়ে যাত্রীদের গরমে ও আতঙ্কে হাঁসফাঁস করার দিন শেষ।

কী এই 'বেস'?

কলকাতা মেট্রো পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বড় পদক্ষেপ হিসেবে এই ‘ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম’ (BESS) বা আধুনিক ব্যাটারি ব্যাকআপ চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা গ্রিড ফেইলিওর হলে এই ব্যাটারির সাহায্যে ট্রেনগুলি সুড়ঙ্গে না আটকে থেকে নিকটবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে পারবে। যা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

পাওয়ার ফেইলিওর নয়!

মেট্রো ব্যাটারি প্রযুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য বিপর্যয় মোকাবিলা। দক্ষিণেশ্বর-শহীদ ক্ষুদিরাম রুটে পরীক্ষামূলকভাবে সফল হওয়ার পরে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা পাওয়ার ফেইলিওর হলেও ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাবে পরবর্তী স্টেশনে।

বিদ্যুৎ-সাশ্রয়

ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে টালিগঞ্জ (মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন) পর্যন্ত ব্যাটারি দিয়ে ট্রেন সফলভাবে চালানো হয়েছে। নতুন এই সিস্টেমে 'রিজেনারেটিভ ব্রেকিং' প্রযুক্তিও রয়েছে, যা ব্রেকিংয়ের সময় উৎপন্ন শক্তিকে ট্র‍্যাকশনে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। 

যাত্রীসুরক্ষা

ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম-ব্যবস্থার ফলে কোনও বিপর্যয় ঘটলে বা যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটলে টানেলে আর দমবন্ধ অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনে আটকে থাকতে হবে না মেট্রো যাত্রীদের। এই প্রযুক্তি মূলত কলকাতা মেট্রোর দক্ষিণ-উত্তর করিডোরে (ব্লু লাইন) আপদকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের বয়ান

এই মাসে তো বটেই, মার্চ মাসেও চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ শুরু করার ব্যাপারে আশাবাদী নয় মেট্রো। আজ, বুধবার কলকাতায় মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানান, মার্চে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রয়েছে, ফলে, আগামী মাসেও পুলিসের অনুমতি পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন তিনি। অন্য দিকে, এয়ারপোর্টের সামনে অরেঞ্জ লাইন মেট্রোর কাজে রাস্তা বন্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে বিধাননগর পুলিস রাস্তা বন্ধের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। তাদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার স্তরে রয়েছে বলে তিনি জানান।

