/Kolkata Metro: কলকাতায় উঠবে গতির ঝড়, মেট্রো এবার ১৫০ সেকেন্ডেই - বিরাট আপডেট নিত্যযাত্রীদের জন্য

Kolkata Metro: কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে পুরোনো স্টিলের বদলে আধুনিক অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল বসানো হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কারণে শক্তির অপচয় কমবে এবং ট্রেনের গতি বাড়বে। এর ফলে ভবিষ্যতে মাত্র আড়াই মিনিট (১৫০ সেকেন্ড) অন্তর ট্রেন চালানো সম্ভব হবে। এই নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে প্রায় ৫০ হাজার টন কার্বন নির্গমন কমবে।
অয়ন ঘোষাল: কলকাতার লাইফলাইন এবার আরও আধুনিক। কলকাতার মেট্রোর ব্লু লাইনে খুব শীঘ্রই মাত্র আড়াই মিনিট অর্থাৎ ১৫০ সেকেন্ড অন্তরই মিলবে ট্রেন। সেই পরিষেবার লক্ষ্যে শহরের সবচেয়ে পুরনো ও ব্যস্ততম লাইনের ভূগর্ভস্থ অংশে বহু বছরের পুরোনো স্টিলের থার্ড রেল বদলে বসানো হয়েছে আধুনিক অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল। মেট্রোর তরফে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত আপগ্রেডকে ভবিষ্যতে ট্রেনের ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ জানানো হয়েছে। এই আপগ্রেডের ফলে ভবিষ্যতে আরও দ্রুত গতিতে এবং কম ব্যবধানে মেট্রো চালানো সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে এই নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে প্রায় ৫০ হাজার টন কার্বন নির্গমন কমবে বলেও দাবি মেট্রোর।
বর্তমানে ব্লু লাইন কলকাতা মেট্রোর সবচেয়ে ব্যস্ত করিডরগুলির একটি। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই লাইনে যাতায়াত করেন। ১৯৮৪ সালে চালু হওয়া এই করিডরে এতদিন ধরে স্টিলের থার্ড রেলের মাধ্যমেই ট্রেনের বিদ্যুৎ সরবরাহ হত। তবে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোনো ব্যবস্থা এখন তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর এবং বেশি শক্তিক্ষয়ী হয়ে পড়েছে। তাই ধাপে ধাপে আধুনিক অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যালুমিনিয়ামের বিদ্যুৎ পরিবহণ শক্তি স্টিলের তুলনায় অনেক বেশি। যেখানে স্টিলের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা প্রায় ৬ মিলিয়ন সিমেন্স প্রতি মিটার, সেখানে অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা প্রায় ৩৮ মিলিয়ন সিমেন্স প্রতি মিটার। এর ফলে বিদ্যুতের ভোল্টেজ ড্রপ এবং শক্তির অপচয় অনেক কম হবে। ট্রেন দ্রুত গতিতে অ্যাক্সেলারেট করতে পারবে। ফলে ভবিষ্যতে ট্রেনের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে ১৫০ সেকেন্ড বা আড়াই মিনিটের হেডওয়ে পর্যন্ত নামিয়ে আনার যে পরিকল্পনা রয়েছে, তা বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে মূল রাস্তা অর্থাৎ বাইপাসের দুই প্রান্তের ৬২ মিটার পথ এলিভেটেড করিডোর তৈরি করে জোড়া লাগানো হয়েছিল গত রবিবার মধ্যরাতে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হল পরবর্তী ৩০২ মিটার অর্থাৎ চিংড়ি ঘাটা থেকে গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশন পর্যন্ত রেলপথ তৈরির কাজ। মেট্রো কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছিলেন, সবকিছু ঠিকঠাক চললে চলতি বছরের বড়দিনের উপহার হিসেবে যাত্রীরা নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবা পাবেন। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে মেট্রো।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)