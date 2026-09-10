Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Viral Video: নেতাজি ভবন স্টেশনে RPF-এর সঙ্গে ২ মহিলার চুলোচুলি! কলকাতা মেট্রোয় বেনজির ঘটনা

Viral Video: নেতাজি ভবন স্টেশনে RPF-এর সঙ্গে ২ মহিলার চুলোচুলি! কলকাতা মেট্রোয় বেনজির ঘটনা

Kolkata Metro Viral Video: ব্যাস। এটুকু কথোপকথন। তারপরই খণ্ডযুদ্ধ নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে। ৭ সেপ্টেম্বর রাত ৯ টা ৫০, এরপর যা দেখল তা অতীতে কলকাতা মেট্রোয় কখনও ঘটেনি। 

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 10, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:26 PM IST
Viral Video: নেতাজি ভবন স্টেশনে RPF-এর সঙ্গে ২ মহিলার চুলোচুলি! কলকাতা মেট্রোয় বেনজির ঘটনা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সুমিতের গ্রেফতারি কি শুধু আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা? পাঁচিল টপকে আপ্ত সহায়ককে ধরতে
2
3
4
5