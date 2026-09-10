/Viral Video: নেতাজি ভবন স্টেশনে RPF-এর সঙ্গে ২ মহিলার চুলোচুলি! কলকাতা মেট্রোয় বেনজির ঘটনা

অয়ন ঘোষাল: নেতাজি ভবনে রাতের মেট্রোয় হুলস্থূল কাণ্ড! নেতাজি ভবন স্টেশনে আরপিএফের সঙ্গে মারামারি! স্টেশনেই তাণ্ডব ২ মহিলার। চুলোচুলি কাণ্ড দুই মহিলা যাত্রীর। দুজনকেই জরিমানা করেছে কর্তৃপক্ষ। কলকাতা মেট্রোর কোনও স্টেশনে আরপিএফ ও মহিলা যাত্রীদের মধ্যে এমন মারামারির ঘটনা সম্ভবত আগে হয়নি ৷ ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাতে ৷ ভিডিয়ো সামনে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
"ম্যাডাম। ব্যাগগুলো স্ক্যান করাতে হবে। সেটাই নিয়ম।"
"কিচ্ছু নেই ব্যাগে। স্ক্যান করার কোনও প্রয়োজন নেই।"
"না ম্যাডাম। নিয়মটা নিয়ম। সবাইকে মানতে হবে। এটা যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন। এখানে আরপিএফ আপোস করবে না।"
"সম্ভব নয়। এইসব করতে গেলে লাস্ট মেট্রো ধরতে পারব না।"
ব্যাস। এটুকু কথোপকথন। তারপরই খণ্ডযুদ্ধ নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে। ৭ সেপ্টেম্বর রাত ৯ টা ৫০, এরপর যা দেখল তা অতীতে কলকাতা মেট্রোয় কখনও ঘটেনি। শুরু হল বচসা। তারপর গালিগালাজ। তারপর চুলোচুলি। শেষে পুরোদস্তুর মারপিট। গত ৭ সেপ্টেম্বর রাত ৯টা ৫০ নাগাদ নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে ব্যাগ স্ক্যান করাকে কেন্দ্র করে এক নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। নিয়ম মেনে আরপিএফ কর্মী ব্যাগ স্ক্যান করার অনুরোধ জানালে, এক মহিলা যাত্রী তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর দাবি ছিল, ব্যাগে কিছু নেই এবং এই প্রক্রিয়ায় দেরি হলে তিনি শেষ মেট্রোটি ধরতে পারবেন না।
তর্কাতর্কি দিয়ে শুরু হলেও ঘটনা দ্রুত হাতাহাতির রূপ নেয়। গালিগালাজ থেকে শুরু করে দুই পক্ষের মধ্যে চুলোচুলি ও মারপিট বেঁধে যায়। কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে এমন অপ্রীতিকর ও অনভিপ্রেত ঘটনা আগে কখনও দেখা যায়নি। অবশেষে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্তে নেমে জড়িত দুই মহিলা যাত্রীকে চিহ্নিত করে। স্টেশনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও নিরাপত্তা নিয়ম অমান্য করায় তাঁদের প্রত্যেককে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, দুই মহিলা যাত্রীর গা থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই তাঁরা কর্তব্যরত RPF কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি কর্তব্যরত মহিলা স্টেশন মাস্টারের সঙ্গেও তাঁরা দুর্ব্যবহার ও হামলা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ভবানীপুর থানার পুলিস নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে পৌঁছয়। খবর পেয়ে দুই মহিলার পরিবারের সদস্যরাও সেখানে আসেন। সূত্রের খবর, ঘটনার পর দুই যাত্রী লিখিতভাবে ক্ষমা চান। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলেও লিখিত মুচলেকা দেন।
ঘটনার পর মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, কলকাতা মেট্রো বর্তমানে নাশকতার সম্ভাব্য টার্গেটে রয়েছে। তাই যাত্রীদের সার্বিক সুরক্ষার স্বার্থেই এই কড়া নিরাপত্তা পরীক্ষা চালানো হয়। শেষ ট্রেন ধরার তাড়াহুড়ো থাকলেও নিরাপত্তার স্বার্থে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীদের সাথে ব্যাগ স্ক্যানিংয়ের কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
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