English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kolkata Metro: বিমানবন্দরে যাতায়াত এবার আরও সহজে! ইয়েলো লাইনে বাড়ছে মেট্রো... জানুন টাইমিংস...

Kolkata Metro Noapara to Airport Yellow Line Service:  ৩ নভেম্বর সোমবার থেকেই বাড়ছে ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবা। প্রথম ও শেষ মেট্রো, কোনদিক থেকে কখন? জানুন বিস্তারিত সময়সূচি...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 1, 2025, 01:36 PM IST
Kolkata Metro: বিমানবন্দরে যাতায়াত এবার আরও সহজে! ইয়েলো লাইনে বাড়ছে মেট্রো... জানুন টাইমিংস...

অয়ন ঘোষাল: সোমবার ৩ নভেম্বর থেকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ইয়েলো লাইন মেট্রো পরিষেবা। বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য এখন অনেক রাতের মেট্রো ধরতেও আর সমস্যা হবে না যাত্রীদের। আবার বিমানবন্দরে নেমে রাতে গন্তব্যে পৌঁছোনোও হতে চলেছে সহজ। কারণ কলকাতা মেট্রোর হলুদ লাইনে (নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর) বাড়তে চলেছে মেট্রোর সংখ্যা। ৩ নভেম্বর, সোমবার থেকে শুরু হবে এই পরিষেবা। একথা জানিয়েছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। 

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার থেকে শুক্রবার, হলুদ লাইনে যাত্রীরা আরও সকালে এসে ধরতে পারবেন মেট্রো। চলবেও আগের থেকে বেশি রাত পর্যন্ত। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সোমবার থেকে শুক্রবার, হলুদ লাইনে মোট ১২০টি ট্রেন (৬০টি আপ, ৬০টি ডাউন) চলাচল করবে। নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দরগামী প্রথম মেট্রো এতদিন ছাড়ত সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে। এখন তা ছাড়বে সকাল ৭টা ১৮ মিনিটে। ওদিকে বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়ার উদ্দেশে সকালে প্রথম মেট্রো ছাড়ত ৮টার সময়ে। সোমবার থেকে তা ছাড়বে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে। আর নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর যাওয়ার জন্য শেষ মেট্রো এতদিন ছাড়ত রাত ৮টায়। সোমবার থেকে তা ছাড়বে রাত ৯টা ৫৮ মিনিটে। বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়াগামী শেষ মেট্রোও সোমবার থেকে রাত ৮টা ৫ মিনিটের বদলে ৯টা ১৮ মিনিটে ছাড়বে। সোমবার থেকে শুক্রবার, সপ্তাহের ৫ দিনই মিলবে এই পরিষেবা।

শনিবারও হলুদ লাইনে মেট্রোর সংখ্যা বাড়তে চলেছে। এত দিন ওই রুটে সপ্তাহান্তে ৪৪টি মেট্রো চলত। রবিবার এত দিন ওই রুটে চলত ৪০টি মেট্রো। এবার তা বেড়ে হচ্ছে ৭৮টি (৩৯টি আপ এবং ৩৯টি ডাউন)। ৩ নভেম্বরের পরের সপ্তাহান্ত থেকে সেই সংখ্যা বেড়ে হবে ৯২ (৪৬টি আপ, ৪৬টি ডাউন)। শনি এবং রবিবার ওই রুটে ১৮ মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। আগে ৩৫ মিনিট অন্তর মিলত পরিষেবা। মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরে যাতায়াতের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন, Kolkata Metro: ২২৬-এর বদলে ১৮৬! শনিবার স্থায়ীভাবে ট্রেনের সংখ্যা কমছে কলকাতা মেট্রোর এই লাইনে...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালানোর' হিড়িক! সীমান্তে জালে দলে দলে বাংলাদেশিরা... সংখ্যাটা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
kolkata metroKolkata Metro Yellow LineNoapara to Airport Metro
পরবর্তী
খবর

Kolkata Metro: ২২৬-এর বদলে ১৮৬! শনিবার স্থায়ীভাবে মেট্রো সংখ্যা কমছে গ্রিন লাইনে...
.

পরবর্তী খবর

North 24 Parganas: তহমিনাকে বাংলাদেশে রেখেই পূজাকে বিয়ে! ভুয়ো পরিচয়পত্রে বাংলায় পাকাপাকি বসব...