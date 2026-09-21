'আমি যাদবপুরের ছাত্র, আজ রাতেই তোকে কিনব'! কসবাকাণ্ডে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন সেই মহিলা

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপ প্রামাণিক: কলকাতার নামী মাল্টিপ্লেক্সে দম্পতির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ঠিক ঘটেছিল? জি ২৪ ঘণ্টাকে জানালেন আক্রান্ত মহিলা। শ্লীলতাহানির মামলায় ৬ অভিযুক্তকে ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন আলিপুর আদালত।
কসবার অভিজাত মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে মহিলাকে কটুক্তি, শ্লীলতাহানি! প্রতিবাদ করার স্বামীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার সন্ধ্যায় অভিযোগকারী মহিলা,তাঁর চিকিত্সক স্বামী, বন্ধু এবং পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কসবার একটি নামী মলের মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন।
তারপর? অভিযোগকারী মহিলা বলেন, 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যাচ্ছেতাই কমেন্ট করে যাচ্ছিল, আমার সঙ্গে বান্ধবী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। আমার হাজবেন্ড এগিয়ে যায়, তখন আমার হাজবেন্ডকে অসম্ভব বাজে ভাষায়...'। তিনি জানান, 'অভিযুক্ত সৃজন দরবার নিজেই দবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র পরিচয় দেয়। অনেকক্ষণ ধরেই মদ খেয়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি ও অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছিল। ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী যখন প্রতিবাদ করেন, তখন অভিযুক্তরা বলেন, তোদের বাড়ির ঠিকানা বল এই মহিলা দুটোকে আজ রাতেই আমরা কিনে নেব। তারপর তৃষা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলেন তোকে আজ রাতে কিনব চল'।
এদিকে রাতেই কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী। ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। এরপর আজ, সোমবার সকালে আলিপুর আদালত তুললেন, ২ হাজার টাকা বন্ডে জামিন পেয়ে যায় তারা।
এদিন শুনানিতে অভিযুক্তদের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে সওয়াল-পাল্টা সওয়াল হয়। অভিযুক্তদের আইনজীবীদের দাবি, পুলিশের করানো মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টে ছয়জনের কারও মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত থাকার উল্লেখ নেই। যদিও সরকারি আইনজীবীর তরফে ‘ইনটক্সিকেটেড’ থাকার বিষয়টি আদালতে তোলার চেষ্টা করা হয়। অভিযুক্তদের আইনজীবীদের বক্তব্য, ছয়জনের কেউই মদ্যপ ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও রয়েছেন বলে আদালতে জানানো হয়েছে।
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