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'আমি যাদবপুরের ছাত্র, আজ রাতেই তোকে কিনব'! কসবাকাণ্ডে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন সেই মহিলা

Kolkata Multiplex Horror: শ্লীলতাহানির মামলায় ৬ অভিযুক্তকে  ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন আলিপুর আদালত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 22, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:00 AM IST
'আমি যাদবপুরের ছাত্র, আজ রাতেই তোকে কিনব'! কসবাকাণ্ডে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন সেই মহিলা
Image Credit: সবাকাণ্ডে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন সেই মহিলা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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